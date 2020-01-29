Son Dakika › Güncel › Spor beşiktaş'ta sergen yalçın ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Spor beşiktaş'ta sergen yalçın ilk antrenmanına çıktı
33 dakika önce
SPOR Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:02 Kaynak: DHA
Son Dakika UEFA'dan Sergen Yalçın paylaşımı Oğuzhan Özyakup: Bu bir veda değil, sadece bir ara Beşiktaş'ın Sergen Yalçın videosu beğeni yağmuruna tutuldu Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor