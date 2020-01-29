Spor beşiktaş'ta sergen yalçın ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor beşiktaş'ta sergen yalçın ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

Spor beşiktaş'ta sergen yalçın ilk antrenmanına çıktı

33 dakika önce

SPOR Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı.

SPOR Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı

Spor beşiktaş'ta sergen yalçın ilk antrenmanına çıktı

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:02 Kaynak: DHA
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