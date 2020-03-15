SPOR Beşiktaş taraftarı, takımlarını uğurlamak için tesislerde - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Beşiktaş taraftarı, takımlarını uğurlamak için tesislerde - Son Dakika

SPOR Beşiktaş taraftarı, takımlarını uğurlamak için tesislerde

6 saat önce

SPOR Beşiktaş taraftarı, takımlarını uğurlamak için tesislerde.

SPOR Beşiktaş taraftarı, takımlarını uğurlamak için tesislerde

SPOR Beşiktaş taraftarı, takımlarını uğurlamak için tesislerde

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim

Son Dakika Haberleri
22:50 Fatih Terim'den korona virüsü açıklaması
22:50 Katar, koronavirüs önlemlerini artırdı
22:48 Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
22:43 SPOR Burak Yılmaz Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahaya çıkıp işimizi yapmak zorundayız
22:42 Almanya, Kovid-19 sebebiyle yarından itibaren 5 ülke sınırında kontrollere başlayacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 22:54:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Beşiktaş taraftarı, takımlarını uğurlamak için tesislerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]