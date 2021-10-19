Beşiktaş taraftarından maç sonu destek - Son Dakika

Sporting Lizbon karşısında 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar skora karşın takıma büyük destek verdi. Maçın ardından hem takım hem de Teknik Direktör Sergen Yalçın tribünlere çağrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılmasına karşın siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte takıma yoğun destek verdi. Bütün futbolcuları tribünlere çağıran siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi öncesinde kadrodaki oyunculara tezahüratlarda bulunurken, daha sonra Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı çağırdılar. Sergen Yalçın, soyunma odasından çıkarak tribünleri selamlarken, siyah-beyazlılar da Yalçın'a yoğun tezahüratta bulundu.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Gökhan Kılınçer/İHA)