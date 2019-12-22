Son Dakika › Güncel › Spor beşiktaş taraftarlarıyla otobüs içinde derbi yolculuğu - Son Dakika
Spor beşiktaş taraftarlarıyla otobüs içinde derbi yolculuğu
6 saat önce
SPOR Beşiktaş taraftarlarıyla otobüs içinde derbi yolculuğu.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:50 Kaynak: DHA
SPOR Beşiktaş taraftarlarıyla otobüs içinde derbi yolculuğu
Son Dakika Beşiktaş'ın Kadıköy'deki galibiyet hasreti 20 maça çıktı 3-1 kazandıkları maçtan sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan istifa sinyali! Beşiktaşlı taraftarlar, Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi! Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir