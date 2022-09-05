SPOR Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık - Son Dakika
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SPOR Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

05.09.2022 01:46

SPOR Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael Hak ettiğimiz bir galibiyet aldıkErcan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA,(DHA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Zemin kötüydü ama atmosfer bir futbol maçı için çok iyiydi.

SPOR Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA,(DHA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Zemin kötüydü ama atmosfer bir futbol maçı için çok iyiydi. Tüm durum ve duygulara karşı mücadele ettik. Yediğimiz gollere reaksiyon gösterdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, zorlu bir deplasmanda oynadıklarını belirterek 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Zor bir maç oynadık. Zemin kötüydü ama atmosfer bir futbol maçı için çok iyiydi. Tüm durum ve duygulara karşı mücadele ettik. Yediğimiz gollere reaksiyon gösterdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ifadelerini kullandı.

Kalede Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'i oynatmasıyla ilgili Ismael, Özel bir sebebi yok. İki çok iyi genç kaleciye sahibiz. İkisi de aynı kalitede. Emre çok iyi bir kamp geçirdi. Bu forma rekabetini diri tutmak istedik. Beşiktaş'ın her futbolcusunun hazır olması gerekiyor diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Valerien Ismael, Beşiktaş, Futbol, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık - Son Dakika
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