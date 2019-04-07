Son Dakika Haberleri: Spor Beşiktaş, Trabzon'a Geldi

Spor Beşiktaş, Trabzon'a Geldi

1 saat önce

Spor Beşiktaş, Trabzon'a geldiUğur AYDIN-Emre KOLTUKTRABZON, (DHA)-Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Spor Beşiktaş, Trabzon'a geldi

Uğur AYDIN-Emre KOLTUKTRABZON, (DHA)-

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'na özel uçakla saat 1730 sıralarında gelen Beşiktaş kafilesini bir grup siyah beyazlı taraftar karşılayarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar terminaline gelen yolcu salonundan çıkış yapan Beşiktaş kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Rize'ye, konaklayacakları otele hareket etti.

Siyah beyazlıların Çaykur Rizespor maçı kadrosunda Quaresma, Adriano ve Mustafa Pektemek yer almadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:29 Kaynak: DHA

DHA, Çaykur Rizespor, Trabzon, Beşiktaş, Güncel
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