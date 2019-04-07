Spor Beşiktaş, Trabzon'a Geldi
1 saat önce
Spor Beşiktaş, Trabzon'a geldiUğur AYDIN-Emre KOLTUKTRABZON, (DHA)-Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.
Spor Beşiktaş
, Trabzon
'a geldi
Uğur AYDIN-Emre KOLTUKTRABZON, (DHA
)-
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor
ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.
Trabzon Havalimanı'na özel uçakla saat 1730 sıralarında gelen Beşiktaş kafilesini bir grup siyah beyazlı taraftar karşılayarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Polis
kordonu altında dış hatlar terminaline gelen yolcu salonundan çıkış yapan Beşiktaş kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Rize'ye, konaklayacakları otele hareket etti.
Siyah beyazlıların Çaykur Rizespor maçı kadrosunda Quaresma
, Adriano ve Mustafa Pektemek
yer almadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:29 Kaynak: DHA
Beşiktaş Altyapısında Forma Giyen Gürkan Varlık, Gareth Bale Golü Attı
Beşiktaş'ta Quaresma Sakatlandı
Beşiktaş'tan Ayrılıp Porto'ya Giden Pepe, Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu!
Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı! Manzarayı Gören Şaşkına Döndü