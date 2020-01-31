Spor beşiktaş, trabzon'a geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor beşiktaş, trabzon'a geldi - Son Dakika

Spor beşiktaş, trabzon'a geldi

6 saat önce

Beşiktaş, Trabzon'a geldiTolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Beşiktaş, Trabzon'a geldi

Tolga SAĞLAM- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-

Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'na saat 16.40 sıralarında gelen Beşiktaş kafilesini az sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Beşiktaş kafilesi polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle Rize'ye hareket etti. Başkan Ahmet Nur Çebi de kafilede yer aldı.

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, yarın saat 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Spor beşiktaş, trabzon'a geldi

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Çaykur, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimlere başladı
Son Dakika: Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshedildi Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:46:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor beşiktaş, trabzon'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]