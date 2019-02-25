Son Dakika Haberleri: Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe Stada Ulaştı

Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe Stada Ulaştı

33 dakika önce

Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe stada ulaştıAli DANAŞ İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 23'üncü hafta müsabakası öncesinde iki takım da karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a geldi.

Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe stada ulaştı

Ali DANAŞ İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 23'üncü hafta müsabakası öncesinde iki takım da karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a geldi.

Vodafone Park'a ilk önce deplasman takımı Fenerbahçe, ardından ise ev sahibi ekip Beşiktaş giriş yaptı. İki ekip de stada yoğun güvenlik önlemleri altında sorun yaşanmadan geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:49 Kaynak: DHA

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