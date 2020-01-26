Spor beşiktaş ve göztepe'nin takım otobüsleri stada ulaştı - Son Dakika

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Spor beşiktaş ve göztepe'nin takım otobüsleri stada ulaştı
6 saat önce
SPOR Beşiktaş ve Göztepe'nin takım otobüsleri stada ulaştıVIDEO YOKMehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında bugün kapıları açacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:46 Kaynak: DHA
SPOR Beşiktaş ve Göztepe'nin takım otobüsleri stada ulaştı
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Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)
SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında bugün kapıları açacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. Beşiktaş takımını taşıyan otobüs eskort eşliğinde stadın otoparkına yanaşırken, İzmir Emniyeti çevrede kuş uçurtmadı. Göztepe de Beşiktaş'la birlikte saat 14.30'da yeni evine giriş yaptı.
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