Spor beşiktaş ve göztepe'nin takım otobüsleri stada ulaştı - Son Dakika
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Spor beşiktaş ve göztepe'nin takım otobüsleri stada ulaştı

6 saat önce

SPOR Beşiktaş ve Göztepe'nin takım otobüsleri stada ulaştıVIDEO YOKMehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında bugün kapıları açacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

SPOR Beşiktaş ve Göztepe'nin takım otobüsleri stada ulaştı

VIDEO YOK

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında bugün kapıları açacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. Beşiktaş takımını taşıyan otobüs eskort eşliğinde stadın otoparkına yanaşırken, İzmir Emniyeti çevrede kuş uçurtmadı. Göztepe de Beşiktaş'la birlikte saat 14.30'da yeni evine giriş yaptı.

Spor beşiktaş ve göztepe'nin takım otobüsleri stada ulaştı

Beşiktaş, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:46 Kaynak: DHA
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