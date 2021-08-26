SPOR Beşiktaş, Volvo ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika

Beşiktaş, Volvo ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Ali DANAŞ/ - Beşiktaş ile Volvo Car Turkey'nin partnerlik anlaşması kapsamında, Volvo marka elektrikli şarj edilebilir hibrid otomobillerin teslim töreni, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen özel bir organizasyonla gerçekleştirildi. Törene; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Fatih Hakan Avşar, pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy, teknik direktör Sergen Yalçın ile futbolcuların yanı sıra Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman katıldı.

AHMET NUR ÇEBİ: VOLVO'YA ÇOCUKLARIMIZ ADINA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM

Başkan Ahmet Nur Çebi, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kulüpler için sponsorların önemi her geçen gün artmaktadır. Kulüplerin sponsor destekleriyle daha başarılı oldukları herkesin malumudur. Kulübümüze ekonomik anlamda katkı sağlayan Volvo'nun Türkiye'deki çalışanlarına teşekkür ediyorum. Volvo, Türkiye'de ve dünyada en sağlam araçları üretmesiyle meşhur. Gelecekte dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için göstermiş oldukları çaba nedeniyle Volvo'ya çocuklarımız adına teşekkür etmek istiyorum. Beşiktaş'ın sahip çıktığı değerler, bugün sadece takımımızı değil dünyayı ve gelecek nesilleri de ilgilendiren konulardan oluşuyor. Bugün odağına insanı, insani değerleri ve güvenliği alan Volvo Car Turkey ile uzun süreli bu birlikteliğimiz de bizi aynı noktada buluşturuyor. Yaşadığımız çağda tüm evrenin iklim kriziyle mücadele etmesi gerektiğine inanıyor ve bu yolda Beşiktaş JK olarak Volvo Car Turkey'in daha iyi bir gelecek adına geliştirdiği elektrikli otomobillerinin dünyasını yaşamaktan mutluluk duyuyoruz."

MAGNUS BOMAN: AYNI SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİBİZ

Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman ise 'İnsan odaklı bir marka olarak sorumlu olduğumuz iklim değişikliği konusunda yaptığımız çalışmalar uzun bir süredir devam ediyor. Dünyanın daha iyi bir yer olması için sektörümüze düşen sorumluluk çok büyük. Bugün geliştirdiğimiz ve kullandığınız teknolojilerle, aldığımız güvenlik önlemleri kadar gelecek kuşakların dünyasını düşünerek de önlemler alıyoruz. Sorunun bir parçasıysak çözümün de bir parçası olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu sorumlulukla; 2025 yılında sattığımız bütün otomobillerin yarısı tamamen elektrikli, diğer yarısı da hibrid modellerden oluşacak. 2030 yılına geldiğimizde tamamen elektrikli bir otomobil şirketi olmayı, 2040 yılında da üretim tesisleri, ofisleri, ürün ve servisleri ve bütün tedarikçi zinciriyle birlikte iklim nötr bir marka olmayı hedefliyoruz. Bugün elektrikli şarj edilebilir hibrid otomobillerimizi bizimle aynı sorumluluk bilinci taşıyan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yöneticileri ve sporcularına sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz' diye konuştu.

Boman, önümüzdeki dönemde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'a başarılar diledi.