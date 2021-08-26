Üye Girişi
SPOR Beşiktaş, Volvo ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika

SPOR Beşiktaş, Volvo ile sponsorluk anlaşması imzaladı

26.08.2021 10:17

Beşiktaş, Volvo ile sponsorluk anlaşması imzaladıAli DANAŞ / - Beşiktaş ile Volvo Car Turkey'nin partnerlik anlaşması kapsamında, Volvo marka elektrikli şarj edilebilir hibrid otomobillerin teslim töreni, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen özel bir organizasyonla gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Volvo ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Ali DANAŞ/ - Beşiktaş ile Volvo Car Turkey'nin partnerlik anlaşması kapsamında, Volvo marka elektrikli şarj edilebilir hibrid otomobillerin teslim töreni, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen özel bir organizasyonla gerçekleştirildi. Törene; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Fatih Hakan Avşar, pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy, teknik direktör Sergen Yalçın ile futbolcuların yanı sıra Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman katıldı.

AHMET NUR ÇEBİ: VOLVO'YA ÇOCUKLARIMIZ ADINA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM

Başkan Ahmet Nur Çebi, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kulüpler için sponsorların önemi her geçen gün artmaktadır. Kulüplerin sponsor destekleriyle daha başarılı oldukları herkesin malumudur. Kulübümüze ekonomik anlamda katkı sağlayan Volvo'nun Türkiye'deki çalışanlarına teşekkür ediyorum. Volvo, Türkiye'de ve dünyada en sağlam araçları üretmesiyle meşhur. Gelecekte dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için göstermiş oldukları çaba nedeniyle Volvo'ya çocuklarımız adına teşekkür etmek istiyorum. Beşiktaş'ın sahip çıktığı değerler, bugün sadece takımımızı değil dünyayı ve gelecek nesilleri de ilgilendiren konulardan oluşuyor. Bugün odağına insanı, insani değerleri ve güvenliği alan Volvo Car Turkey ile uzun süreli bu birlikteliğimiz de bizi aynı noktada buluşturuyor. Yaşadığımız çağda tüm evrenin iklim kriziyle mücadele etmesi gerektiğine inanıyor ve bu yolda Beşiktaş JK olarak Volvo Car Turkey'in daha iyi bir gelecek adına geliştirdiği elektrikli otomobillerinin dünyasını yaşamaktan mutluluk duyuyoruz."

MAGNUS BOMAN: AYNI SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİBİZ

Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman ise 'İnsan odaklı bir marka olarak sorumlu olduğumuz iklim değişikliği konusunda yaptığımız çalışmalar uzun bir süredir devam ediyor. Dünyanın daha iyi bir yer olması için sektörümüze düşen sorumluluk çok büyük. Bugün geliştirdiğimiz ve kullandığınız teknolojilerle, aldığımız güvenlik önlemleri kadar gelecek kuşakların dünyasını düşünerek de önlemler alıyoruz. Sorunun bir parçasıysak çözümün de bir parçası olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu sorumlulukla; 2025 yılında sattığımız bütün otomobillerin yarısı tamamen elektrikli, diğer yarısı da hibrid modellerden oluşacak. 2030 yılına geldiğimizde tamamen elektrikli bir otomobil şirketi olmayı, 2040 yılında da üretim tesisleri, ofisleri, ürün ve servisleri ve bütün tedarikçi zinciriyle birlikte iklim nötr bir marka olmayı hedefliyoruz. Bugün elektrikli şarj edilebilir hibrid otomobillerimizi bizimle aynı sorumluluk bilinci taşıyan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yöneticileri ve sporcularına sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz' diye konuştu.

Boman, önümüzdeki dönemde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'a başarılar diledi.

SPOR Beşiktaş, Volvo ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Beşiktaş, Volvo ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Beşiktaş, Volvo ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Beşiktaş, Volvo ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Turkey, Volvo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Beşiktaş, Volvo ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi 11:27 Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor 11:17 Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor Kılıçdaroğlu'na 11:15 Kılıçdaroğlu'na "İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız?" diye sordular, Karamollaoğlu'nu referans gösterdi
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi 11:08 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere 10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 10:10 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek Eylül Yağlıkara cinayetinde sanığın annesini 15 yıl cezadan telefondan gelen sinyal kurtardı 10:04 Eylül Yağlıkara cinayetinde sanığın annesini 15 yıl cezadan telefondan gelen sinyal kurtardı

Son Dakika Haberleri
11:27 Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi
11:25 Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor
11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı
11:17 Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi
10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı
10:37 Afganistan'daki Türk askerleri 11.45'te Ankara'da olacak
10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
10:19 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş
Tartıştığı erkek arkadaşına otomobille çarparak kepenklere sıkıştırdı Tartıştığı erkek arkadaşına otomobille çarparak kepenklere sıkıştırdı         
11:31
Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor         
11:25
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu         
11:10
Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım         
11:02
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş         
10:20
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu         
09:52
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de         
01:01
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 11:45:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Beşiktaş, Volvo ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement