Son Dakika Haberleri: SPOR Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti
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SPOR Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti

1 saat önce

SPOR Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul ettiAli DANAŞ - İSTANBUL DHABeşiktaş'ta yardımcı antrenör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.

SPOR Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti

Ali DANAŞ - İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gören Orhan Ak'ın yönetime sunduğu istifa kabul edildi.

Orhan Ak'ın yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Beşiktaş, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:37 Kaynak: DHA
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