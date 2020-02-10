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Spor beşiktaşlı kevin-prince boateng basın mensuplarına konuştu
6 saat önce
SPOR Beşiktaşlı Kevin-Prince Boateng basın mensuplarına konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:28 Kaynak: DHA
SPOR Beşiktaşlı Kevin- Prince Boateng basın mensuplarına konuştu
Son Dakika Boateng: Beşiktaş'ta 3 yıl kalmak isterim Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak