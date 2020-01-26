Spor beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktı - Son Dakika

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Spor beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktı
6 saat önce
SPOR Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktıTolga TAHÇI / İZMİR, (DHA) -Beşiktaşlı taraftarların Gürsel Aksel Stadı'na girişi sırasında arbede yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:35 Kaynak: DHA
SPOR Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktı
Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA) -
Beşiktaşlı taraftarların Gürsel Aksel Stadı'na girişi sırasında arbede yaşandı.
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarların stadyuma alındığı sırada kendi aralarında arbede yaşandı. Beşiktaşlı taraftarların deplasman tribününe girişi esnasında çıkan kavgaya emniyet mensupları biber gazıyla müdahale etti.
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