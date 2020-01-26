Spor beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktı - Son Dakika
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Spor beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktı

6 saat önce

SPOR Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktıTolga TAHÇI / İZMİR, (DHA) -Beşiktaşlı taraftarların Gürsel Aksel Stadı'na girişi sırasında arbede yaşandı.

SPOR Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktı

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA) -

Beşiktaşlı taraftarların Gürsel Aksel Stadı'na girişi sırasında arbede yaşandı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarların stadyuma alındığı sırada kendi aralarında arbede yaşandı. Beşiktaşlı taraftarların deplasman tribününe girişi esnasında çıkan kavgaya emniyet mensupları biber gazıyla müdahale etti.

Spor beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktı

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:35 Kaynak: DHA
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