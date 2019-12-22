Spor beşiktaşlı taraftarlar kadıköy'e ulaştı - Son Dakika
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Spor beşiktaşlı taraftarlar kadıköy'e ulaştı

6 saat önce

SPOR Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e ulaştıSerhan TÜRK - Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - İSTANBUL DHABeşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında derbinin oynanacağı FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.

SPOR Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e ulaştı

Serhan TÜRK - Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - İSTANBUL DHA

Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında derbinin oynanacağı FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini tribünden takip edecek Siyah-beyazlı taraftarlar, saat 14.00'te Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplandı. Bilet kontrollerinin ardından otobüslere alınan 2 bin 280 taraftar, 35 otobüsle Kadıköy'e getirildi.

Otobüslerden inen taraftarlar, polislerin güvenlik kontrollerinin ardından FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne alındı.

Spor beşiktaşlı taraftarlar kadıköy'e ulaştı

Fenerbahçe, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:36 Kaynak: DHA
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