SPOR Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı

Virüs uyarısına rağmen yaklaşık 150 taraftar tesislerde

Olgucan KALKAN -

Beşiktaşlı taraftarlar, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan takımlarını tesislerden uğurladı.

VİRÜS UYARISINA RAĞMEN YAKLAŞIK 150 TARAFTAR TESİSLERDE

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı taraftarlarını uyararak, uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini istemişti. Ancak yaklaşık 150 kadar Siyah-beyazlı taraftar tesislerin önünde toplanarak, takımlarını derbiye uğurladı. Yağmur altında bekleyen Siyah-beyazlı taraftarlar, takım otobüsünün tesislerden çıkışının ardından tesislerden ayrıldı.