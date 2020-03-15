SPOR Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Spor SPOR Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı - Son Dakika Spor

SPOR Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı

6 saat önce

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı Virüs uyarısına rağmen yaklaşık 150 taraftar tesislerdeOlgucan KALKAN - Beşiktaşlı taraftarlar, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan takımlarını tesislerden uğurladı.

SPOR Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı, System.String[]

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı

Virüs uyarısına rağmen yaklaşık 150 taraftar tesislerde

Olgucan KALKAN -

Beşiktaşlı taraftarlar, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan takımlarını tesislerden uğurladı.

Süper Lig'in 26'ncı hafta derbi maçında Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da Galatasaray'a konuk olacak. Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı mücadelede yardımcılıkları Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan yapacak. Hakan Ceylan ise dördüncü hakem olacak.

VİRÜS UYARISINA RAĞMEN YAKLAŞIK 150 TARAFTAR TESİSLERDE

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı taraftarlarını uyararak, uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini istemişti. Ancak yaklaşık 150 kadar Siyah-beyazlı taraftar tesislerin önünde toplanarak, takımlarını derbiye uğurladı. Yağmur altında bekleyen Siyah-beyazlı taraftarlar, takım otobüsünün tesislerden çıkışının ardından tesislerden ayrıldı.


Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:16 Kaynak: DHA
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