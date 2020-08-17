SPOR Beşiktaşlı taraftarlardan Süleyman Seba'nın balmumu heykeline ziyaret - Son Dakika

Beşiktaşlı taraftarlardan Süleyman Seba'nın balmumu heykeline ziyaret

ESKİŞEHİR, (DHA) - BEŞİKTAŞLI taraftarlar, siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın 6'ncı ölüm yıldönümü nedeniyle, Eskişehir'deki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde bulunan heykelini ziyaret etti.

Sosyal medya üzerinden organize olup buluşan siyah-beyazlı taraftarlar, 13 Ağustos 2014'te hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın Eskişehir'deki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde bulunan heykelini ziyaret etti. Taraftarlar Seba'nın heykeliyle fotoğraf çektirdi.

İstanbul'dan gelen 70 yaşındaki Salih Ertayfun, efsane başkanın heykelini çok beğendiklerini belirterek, "Eskişehir'e rahmetli Süleyman Seba'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle balmumu heykelini görmek için geldik. Başkanımız devamlı kalbimizdedir. O ölmedi. Eskişehir'de bizim emanetimizdir. Bu heykeli yaptığı için Yılmaz Büyükerşen'e de binlerce teşekkür ederiz. Balmumu heykeli çok güzel. Gerçek gibi. Zamanında kendisi ile zaten tanışmıştım. Çok değerli, beyefendi bir insandı. Beşiktaşımızı bu günlere getiren Süleyman Seba'dır" diye konuştu.

Ankara'dan Eskişehir'e gelen Ceren Engin ise "Hem Süleyman Seba'nın balmumu heykelini görmeye hem de onu ölüm yıl dönümünde anmak için geldik. Çok beğendik. Eskişehir ziyaretimizde Süleyman Seba'yı anmak çok güzel bir duygu. Bir Beşiktaşlı olarak hayran kaldık. Çok gerçekçi, insan görünce hemen etkileniyor" dedi.