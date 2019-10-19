Spor beyza ağaoğlu'nun sergisinin nazarlığı trabzonspor tablosu

Beyza Ağaoğlu'nun sergisinin nazarlığı Trabzonspor tablosu

Beyza Ağaoğlu'nun "Dört Unsur, 12 Burç ve Gezegenler" sergisi açıldı

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Ebru sanatçısı Beyza Ağaoğlu'nun minyatür ve ebru eserlerinin yer aldığı "Dört Unsur, 12 Burç ve Gezegenler" sergisi Beşiktaş Deniz Müzesi'nde açıldı. Evren, burçlar ve gezegenler konulu sergi, 23 Ekim Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun eşi Beyza Ağaoğlu'nun eserleri arasında bordo-mavili kulübün logosunun yer aldığı tablo dikkat çekti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun eşi Beyza Ağaoğlu, minyatür ve ebru eserlerinin yer aldığı, toplam 46 eserden oluşan ikinci kişisel sergisini açtı. "Dört Unsur, 12 Burç ve Gezegenler" adlı sergide Trabzonspor'un ebru sanatı ile yapılmış logosu da bulunuyor.

Serginin 3 yıllık emeğin ürünü olduğunu belirten Beyza Ağaoğlu, "Açılışımız bugün oldu. 23 Ekim Çarşamba günü de kapanışımız var. Bu sergiyi biraz kısa tuttum. 3 senelik emek harcadığım, ebru ve minyatür sergisidir. 'Dört Unsur, 12 Burç ve Gezegenler' adı altında konsept bir sergidir. Biraz literatür tarayarak sanatçı olarak kendi hayalimi resmettim" dedi.

12 burcun çiçeklerine de sergide yer verdiğini vurgulayan Ağaoğlu, bu konuda botanikçilerden de veri aldığını belirterek, "Evrenle ve dört unsurla başladım. Evreni iki ejderha temsil ediyor. Bunlar birbirlerinin kuyruklarını ısırıyorlar. Çünkü evren de böyle bir sistemde çalışıyor. Daha sonra toprak, ateş, su ve hava elementlerini çalıştım. Ben aslında ebru sanatçısı olduğum için 12 burcun çiçeklerini yapmak istedim. Ancak bununla ilgili bir bilimsel veri bulamadığım için botanikçilerden veri alarak, mevsimlerine göre hangi ayda hangi çiçek açıyorsa o burçlara o çiçekleri yakıştırarak, onları da ebruyla çalıştım ve böyle bir sergi çıktı" şeklinde konuştu.

Minyatür çalışmaya başladıktan sonra tekrar bir sergi açma kararı aldığını söyleyen Beyza Ağaoğlu, "Bu ikinci kişisel sergim. 3 sene evvel yine burada icazetnamemi aldığım kişisel bir sergim oldu. Minyatüre başladığım için tekrar bir sergi daha çalışayım dedim. Konu düşünürken söyleyecek bir sözü olan konu düşündüm ve aklıma böyle bir şey geldi, o yüzden bunun üzerine çalıştım" ifadelerini kullandı.

BEYZA AĞAOĞLU'NDAN TRABZONSPOR LOGOSU

Sergide 45 eserin yanı sıra Trabzonspor'un ebru sanatı ile yapılmış logosunun da yer aldığını anlatan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun eşi Beyza Ağaoğlu, "Toplam 45 eser var ve Trabzonspor ile birlikte 46 eserimiz var. Tüm eserlerime çok emek verdim ve hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Trabzonspor'un ebru ile logosunu yapmak istedim. Biz buna ebruda 'ak kase' yöntemi deriz, kat kat ebrulayarak yaparız. Genelde ilk seferler çok başarılı olmaz ancak şansıma ilk seferde başarılı çıktı. Onun için onu da girişe koyduk. Sayın Başkan'ın en çok sevdiği eser, ben de çok seviyorum. O yüzden bunu da buraya nazarlık gibi koyduk" diye konuştu.