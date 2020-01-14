Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri yeni ürünler geliştirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri yeni ürünler geliştirdi - Son Dakika Spor

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri yeni ürünler geliştirdi

6 saat önce

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3.sınıf öğrencileri, Materyal Tasarımı ve Öğretim Teknolojileri dersinin final sınavı kapsamında yeni ürünler geliştirdi.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri yeni ürünler geliştirdi, System.String[]

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3.sınıf öğrencileri, Materyal Tasarımı ve Öğretim Teknolojileri dersinin final sınavı kapsamında yeni ürünler geliştirdi.


Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ürünlerini değerlendirmek üzere etkinliğe; Dr. Öğretim üyeleri Ömer Sivrikaya, Levent Görün, Emre Türegün ve Düzce Uzay spor yetkilileri katıldı. Spor hayatını kolaylaştırmaya katkıda bulunmak isteyen öğrenciler; voleybol, bocce, boks, masa tenisi, yüzme, futbol, hentbol, basketbol gibi spor dallarında kullanılmak üzere birçok ürün geliştirdi.


Spor dallarında küçük büyük herkesi düşünerek ürünleri tasarlayan öğrenciler, aynı zamanda sporcunun giyeceği kıyafetlerden kullanacağı malzemelere kadar birçok farklı düşünceyle ürünlerini geliştirdiler.


31 öğrencinin ürün geliştirdiği etkinlikte, her bir ürünü tek tek inceleyen Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri, sergilenen ürünlerin arasında patentlik ürünler de olduğunu belirterek öğrencilere patent başvurusu için Düzce Üniversitesi'nin ilgili birimlerine başvurmalarını tavsiye etti. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:30 Kaynak: İHA
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