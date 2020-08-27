- Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavları başladı

Öğrenciler salonda, yakınları dışarıda ter döktü

7 branşta yapılan sınava 15 ilden 850 öğrenci katılıyor

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi'nde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavları başladı.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavları başladı. 7 branşta gerçekleştirilen sınavlara 15 ilden 850 öğrenci katılıyor. Öğrenciler zaman ayarlı parkurda performanslarını ortaya koyuyorlar. Erzurum, Adana, Gaziantep, Van, Iğdır, Samsun, Ordu, Trabzon, Artvin, Rize, Kars, Erzincan, Bingöl, Elazığ, Tunceli illerinden sınava katılan öğrenciler salonda ter dökerken, yakınları da salon önünde merakla sonuçları bekliyorlar.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Necip Fazıl Kishalı, sınavlar hakkında yaptığı açıklamada, "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı'na 26 Ağustos 2020 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktayız. Yedi branşta öğrencileri sınavlara alıyoruz. Tüm adaylarımızı ayrıca 800 metre ve 100 metre sınavlarına da tabi tuttuktan sonra orta öğretim başarı puanları, TYT puanlarını ve parkurlardan aldıkları puanları birleştirerek okul giriş puanları belirlenecek ve tercihleri yapabilecekler. 850 aday arasında sınavlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu dönem 240 öğrenci alacağız. 30 Ağustos 2020 tarihi itibariyle de son koşu parkuru yapılıp sınavları bitirmiş olacağız. Bölgede yaklaşık olarak 15 ilden gelen öğrenciler bulunmakta. Erzurum Atatürk Üniversitesi bilindiği gibi Türkiye'de köklü üniversitelerden birisidir. Yaşadığımız pandemi süreci içerisinde kurallara, hijyene, mesafe kurallarına uyarak sınavlarımızı hassasiyet içerisinde yapıyoruz. Sınava girecek öğrencilerin sonuçlarını önümüzdeki Pazartesi veya 10 Eylül tarihi itibariyle açıklayacağız" diye konuştu.

Öğrenciler, sınavlara girmeden önce kendi aralarında veya başlarında bulunan hocalarından son taktikleri alarak sınav saatini bekliyorlar.