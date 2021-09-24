Spor Bilimleri Söyleşileri 4. Oturumu Gerçekleşti 27-12-2020

Yüksekokulumuzun öğretim üyelerinin düzenlemiş olduğu spor bilimleri söyleşilerinin dördüncü oturumu gerçekleşti. Anatomik Adaptasyon Antrenmanı: Kadınlara Yönelik Bir Antrenman Örneği konusuyla Doç. Dr. Umut Canlı hocamız katılımcılara adaptasyon antrenman uygulumaları hakkında bilgiler vererek kadın sporcular ile ilgili bir örnek uygulama paylaştı. Sunum sonrası soru cevap kısmında da katılımcıların merak ettiği konular üzerinede tartışmalar yapılarak son derece verimli bir seminer gerçekleştirildi.

Söyleşilerimiz 5 ve 6'ncı oturumlar ile yılın son haftasında da devam edecek olup ilgili program ve ZOOM oturum bağlantı linklerine aşağıdaki butonu tıklayarak erişebilirsiniz.