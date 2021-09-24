Spor Bilimleri Söyleşileri 4. Oturumu Gerçekleşti 27-12-2020 - Son Dakika
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Spor Bilimleri Söyleşileri 4. Oturumu Gerçekleşti 27-12-2020

24.09.2021 05:59

Yüksekokulumuzun öğretim üyelerinin düzenlemiş olduğu spor bilimleri söyleşilerinin dördüncü oturumu gerçekleşti.

Yüksekokulumuzun öğretim üyelerinin düzenlemiş olduğu spor bilimleri söyleşilerinin dördüncü oturumu gerçekleşti. Anatomik Adaptasyon Antrenmanı: Kadınlara Yönelik Bir Antrenman Örneği konusuyla Doç. Dr. Umut Canlı hocamız katılımcılara adaptasyon antrenman uygulumaları hakkında bilgiler vererek kadın sporcular ile ilgili bir örnek uygulama paylaştı. Sunum sonrası soru cevap kısmında da katılımcıların merak ettiği konular üzerinede tartışmalar yapılarak son derece verimli bir seminer gerçekleştirildi.

Söyleşilerimiz 5 ve 6'ncı oturumlar ile yılın son haftasında da devam edecek olup ilgili program ve ZOOM oturum bağlantı linklerine aşağıdaki butonu tıklayarak erişebilirsiniz.

Kaynak: Habermetre
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Umut, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Spor Bilimleri Söyleşileri 4. Oturumu Gerçekleşti 27-12-2020 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Bilimleri Söyleşileri 4. Oturumu Gerçekleşti 27-12-2020 - Son Dakika
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