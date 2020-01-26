Spor binlerce göztepeli yeni stada yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor binlerce göztepeli yeni stada yürüdü - Son Dakika

Spor binlerce göztepeli yeni stada yürüdü

6 saat önce

SPOR Binlerce Göztepeli yeni stada yürüdüOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -SÜPER Lig'de bugün yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe'de yaklaşık 15 bin futbolsever kortej eşliğinde stada yürüdü.

SPOR Binlerce Göztepeli yeni stada yürüdü

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) -

SÜPER Lig'de bugün yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe'de yaklaşık 15 bin futbolsever kortej eşliğinde stada yürüdü. Saat 12.00'de Susuzdede Parkı'nda toplanan 7'den 77'ye binlerce sarı-kırmızılı taraftar, tezahüratlar eşliğinde meşaleler yakıp Mithatpaşa Caddesi'nden yıllardır heyecanla bekledikleri stada geldi. Büyük coşku ve heyecan yaşayan sarı-kırmızılılar, kulüp binasına geldiklerinde ise hep bir ağızdan kulübün amatör kümeye kadar düştüğü 2003-2007 yılları arasında Göztepe taraftarlarıyla özdeşleşen İsyan Marşı'nı söyledi.

Kortej öncesi İzmir Emniyeti ise geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftar tüm sokak ve caddeleri bayraklarla süslerken, herhangi bir olay çıkmadı. Trafiğe kapatılan Mithatpaşa Caddesi'nde oldukça renkli görüntülere imza atan Göztepeli taraftarlar saat 14.00'te tribünlere alınmaya başlandı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, stadın maraton tribünü önünde Kızılay standı kuruldu. Taraftarlar Kızılay aracılığıyla depremzedelere yardımda bulundu.

Spor binlerce göztepeli yeni stada yürüdü

Beşiktaş, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş maçının ardından
Beşiktaş, Göztepe maçı için kural hatası iddiasıyla başvuru yapacak Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vurduğunda yıkıp geçecek Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 39'a yükseldi, 1607 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 20:51:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor binlerce göztepeli yeni stada yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]