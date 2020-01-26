Spor binlerce göztepeli yeni stada yürüdü - Son Dakika

SPOR Binlerce Göztepeli yeni stada yürüdü

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) -

SÜPER Lig'de bugün yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe'de yaklaşık 15 bin futbolsever kortej eşliğinde stada yürüdü. Saat 12.00'de Susuzdede Parkı'nda toplanan 7'den 77'ye binlerce sarı-kırmızılı taraftar, tezahüratlar eşliğinde meşaleler yakıp Mithatpaşa Caddesi'nden yıllardır heyecanla bekledikleri stada geldi. Büyük coşku ve heyecan yaşayan sarı-kırmızılılar, kulüp binasına geldiklerinde ise hep bir ağızdan kulübün amatör kümeye kadar düştüğü 2003-2007 yılları arasında Göztepe taraftarlarıyla özdeşleşen İsyan Marşı'nı söyledi.

Kortej öncesi İzmir Emniyeti ise geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftar tüm sokak ve caddeleri bayraklarla süslerken, herhangi bir olay çıkmadı. Trafiğe kapatılan Mithatpaşa Caddesi'nde oldukça renkli görüntülere imza atan Göztepeli taraftarlar saat 14.00'te tribünlere alınmaya başlandı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, stadın maraton tribünü önünde Kızılay standı kuruldu. Taraftarlar Kızılay aracılığıyla depremzedelere yardımda bulundu.