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SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı - Son Dakika

SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı

28.10.2021 11:39

Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştıSAKARYA, (DHA) - Sakarya'da, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde MTB Sakarya Night Cup ışıklar altında nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.

Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı

SAKARYA, (DHA) - Sakarya'da, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde MTB Sakarya Night Cup ışıklar altında nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. 41 sporcu gece ışıklar altında yarışmanın heyecanını yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde Türkiye'de bir ilk olan yarış gerçekleşti. MTB Sakarya Night Cup mücadelesi ülkemizde ilk kez, dünyada ise 2021 yılında ilk defa yapıldı. Vadi içindeki dağ maratonu parkurunda zorlu bir mücadele yaşandı. Farklı ülkelerden gelen 41 sporcu, vadi içindeki start çizgisinde pedal çevirmeye başladı. Taş, toprak ve rampaların olduğu parkurda başlayan yarış yaklaşık 1,5 saat sürdü.

2 kategoride gerçekleştirilen yarışta elite erkekler kategorisinde İsviçre'den Albın Vital birinci, İsviçre'den Walter Simon ikinci, Almanya'dan Eydt Markus üçüncü oldu. Elite kadınlar da ise Çek Cumhuriyeti'nden Tvaruzkova Tereza birinciliği, Çek Cumhuriyeti'nden Holubova Adela ikinciliği, Ukrayna'dan Popova İrine ise üçüncülüğü elde etti.

Cumartesi ve pazar günü yapılacak BMX Dünya Kupası ve MTB Türkiye Şampiyonası'na davet eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 'Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde ilkleri yaşıyoruz. Avrupa'nın en donanımlı tesisi farklı alanlarda yarışlara tanıklık ediyor. Önce BMX ile başlayan heyecanımız MTB dağ yarışları ile arttı. Hem cross hem de dağ bisikleti alanında nefes kesen müsabakaları izliyoruz.' dedi.

SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı
SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Türkiye, Sakarya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bisikletliler gece ışıklar altında yarıştı - Son Dakika


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