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SPOR Bitci MXGP of TURKEY sona erdi - 1 - Son Dakika

SPOR Bitci MXGP of TURKEY sona erdi - 1

06.09.2021 08:54

Bitci MXGP of TURKEY sona erdiDünya Motokros Şampiyonası'nda zafer Herlings'inGajser liderliğini sürdürdüMX2'de kazanan VialleAfyon etabı 7-8 Eylül'deAta SELÇUK - Sezer AFŞAR - Ali Fuat GÜÇLÜER / AFYONKARAHİSAR (DHA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8'inci etabı Bitci MXGP of TURKEY bugün...

Bitci MXGP of TURKEY sona erdi

Dünya Motokros Şampiyonası'nda zafer Herlings'in

Gajser liderliğini sürdürdü

MX2'de kazanan Vialle

Afyon etabı 7-8 Eylül'de

Ata SELÇUK - Sezer AFŞAR - Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR (DHA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8'inci etabı Bitci MXGP of TURKEY bugün koşulan yarışlarla birlikte sona erdi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Dünyanın En İyi Pisti" ödüllü Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılan Bitci MXGP of TURKEY, Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) ve Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) yarışlarıyla tamamlandı.

DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NDA ZAFER HERLINGS'İN

MXGP'nin Türkiye etabı büyük heyecana sahne oldu. Dünya Motokros Şampiyonası yarışında zafer, KTM takımından Red Bull sporcusu Jeffrey Herlings'in oldu. Sıralama turlarında 4'üncü sırayı elde eden ve ilk yarışa 4'üncü sırada start veren Herlings, yarışa ilk sırada başlayan bir diğer Red Bull sporcusu Jorge Prado'yu yarışın son anlarında geçerek ilk yarışı 25 puanla noktaladı. 2'nci yarışı klasman lideri Tim Gajser (Honda) kazanırken, 2'nci sırada yer alan Jeffrey Herlings, toplamda 47 puana ulaştı ve Türkiye Etabı'nın galibi oldu. Herlings, Afyon'da bu zamana kadar düzenlenen 3 etapta çıktığı toplamda 6 yarışın 5'ini kazanmayı başardı.

GAJSER LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Dünya Motokros Şampiyonası'nda 8'inci etabın ardından Honda'dan Tim Gajser 310 puanla liderliğini sürdürdü. 2'nci sırada 297 puanla Jorge Prado (KTM), 3'üncü sırada 293 puanla Romain Febvre (Kawasaki), 4'üncü sırada 284 puanla Antonio Cairoli (KTM) ve 5'inci sırada ise Türkiye etabının galibi Jeffrey Herlings (KTM) 274 puanla yer aldı.

MX2'DE KAZANAN VIALLE

MXGP of TURKEY'in 2'nci ve son gününde koşulan bir diğer yarış ise Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) oldu. MX2'de mutlu sona ulaşan isim, KTM takımının Red Bull sporcusu Tom Vialle oldu. Vialle, sabah saatlerinde yapılan sıralama turunun ardından ilk sıraya yerleşti. 1'inci yarışa ilk sırada start veren Vialle, yarışı ilk sırada noktalayarak 25 puanı hanesine yazdırdı. 2'nci yarışta ise Yamaha'dan Maxime Renaux'un ardından 2'nci sırayı elde eden Vialle, 47 puanla MX2 Türkiye Etabı'nın galibi oldu. 20 yaşındaki motokrosçu, 2019'da Afyon'da düzenlenen MX2 yarışlarında ise 2'nci sırayı elde etmişti.

2021 MX2 Türkiye Etabı'nda Tom Vialle'nin ardından ikinci sırada 43 puanla Maxime Renaux, 3'üncü sırada ise 40 puanla Husqvarna'dan Jed Beaton yer aldı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9'uncu etabı MXGP of AFYON, 7-8 Eylül tarihlerinde yine Afyon Motor Sporları Merkezi'nde koşulacak.

SPOR Bitci MXGP of TURKEY sona erdi - 1
SPOR Bitci MXGP of TURKEY sona erdi - 1
SPOR Bitci MXGP of TURKEY sona erdi - 1
SPOR Bitci MXGP of TURKEY sona erdi - 1

Turkey, Eylül, Afyon, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bitci MXGP of TURKEY sona erdi - 1 - Son Dakika


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