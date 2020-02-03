Spor bitlis'te kayaklı koşu müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Spor bitlis'te kayaklı koşu müsabakaları sona erdi

6 saat önce

SPOR Bitlis'te kayaklı koşu müsabakaları sona erdiÖzcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA) - BİTLİS'te, Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 2 gün süren Birinci Etap Kayaklı Koşu yarışları bugün sona erdi.

SPOR Bitlis'te kayaklı koşu müsabakaları sona erdi

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA) - BİTLİS'te, Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 2 gün süren Birinci Etap Kayaklı Koşu yarışları bugün sona erdi.

Bitlis'te dün başlayan, 22 ilden 282 sporcu ve antrenörün katıldığı yarışlar, bugün yapılan yarışlar ile son buldu. Sabah 10.00'da başlayan serbest kategorideki yarışlara 14 farklı dalda sporcu katıldı. Yapılan yarışların sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi. Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış katıldı. Törende konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bu faaliyete ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek şöyle konuştu: "Şu anda Bitlis'te Rahva bölgesindeyiz. Hava eksi 7 derece ama bugün en sıcak ve keyifli günlerden birini yaşıyor. Kayak Federasyonumuz Bitlis'te Kayaklı Koşunun birinci etap yarışmalarını düzenledi. Federasyon Başkanımız Ali Oto, Bitlis'i hiç unutmuyor. Bizi her yıl böyle güzelliklerle buluşturuyor. Bundan sonraki etaplar Erzurum ve Bolu'da olacak. Bitlis'te düzenlenen yarışlara 282 sporcu katıldı. Yaklaşık 70 civarında da antrenör var dersek, toplam 350 kişiye ev sahipliği yaptık. Bu vesile ile hem kendi kurumlarımıza hem de Federasyon Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılı olan sporcuları da kutluyorum."

Bitlis'te yapılan yarışlarda dereceye girenler, önümüzdeki günlerde Erzurum'da yapılacak ikinci etap müsabakalarında yarışacak.

Spor bitlis'te kayaklı koşu müsabakaları sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonu, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:29 Kaynak: DHA
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