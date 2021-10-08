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16 ÜLKEDEN 323 YELKENCİ BODRUM'DA YARIŞACAK - Son Dakika

16 ÜLKEDEN 323 YELKENCİ BODRUM'DA YARIŞACAK

08.10.2021 12:20
16 ÜLKEDEN 323 YELKENCİ BODRUM'DA YARIŞACAK

16 ÜLKEDEN 323 YELKENCİ BODRUM'DA YARIŞACAK13-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) öncesinde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

16 ÜLKEDEN 323 YELKENCİ BODRUM'DA YARIŞACAK

13-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) öncesinde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

Bodrum Belediyesi'nin destekleri ile Bodrum'da gerçekleştirilecek yelken yarışları ile ilgili İçmeler Yelken Cafe'de yapılan basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk, Bodrum Otelciler Derneği(BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, ve basın mensupları katıldı.

Kısa sürede, kendi sınıfında dünyanın en yüksek katılımlı organizasyonlarından biri olmayı başaran Bodrum Uluslararası Optimist Şampiyonası'na bu yıl; ABD, Ukrayna, Rusya, Tayland, Polonya, Hollanda, Malta Yunanistan, Macaristan, Finlandiya, Estonya, Çekya, Bulgaristan, Belçika, Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere 16 ülkeden 77 kulüp ile 323 yelkenci katılacak.

Dünyanın pek çok ülkesinden Bodrum'a yarışmak için gelecek çocukların, hem bölge turizmi hem de yelken sporu için çok önemli bir kazanım olacağını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 13 Ekim'de start alacak BİOR yarışlarına birçok ülke milli takım düzeyinde katılım sağladığını ve bu önemli organizasyonun aynı zamanda, 4-14 Temmuz 2022 tarihlerinde Bodrum'un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Optimist Dünya Şampiyonası'na da hazırlık gibi olacağını söyledi.

BAŞKAN ARAS: BODRUM, TÜRKİYE'DE YELKEN SPORUNUN LİDERİ KONUMUNDA

Optimist Dünya Şampiyonası'nı çok önemsediklerini söyleyen Başkan Aras, "Çok kısa bir zaman içersinde kulüp binalarının olanakları artırılarak gerekli yatırımlar yapılacak ve Bodrum, Dünya Optimist Şampiyonası'nı başarıyla ve kendine yakışır şekilde icra edecek. 2023 yılı içinde de Dünya Dragon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Bodrum olarak bu nitelikli organizasyonları yapabilecek imkanlarımız ve kapasitemiz var. Türkiye'de yelken sporuna yön veren bir konuma gelen Bodrumumuzdan Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımız yetişiyor. Bu tür organizasyonlar aynı zamanda çocuklarımızı spora teşvik edecek ve turizmimize de katkıda bulunacak. " dedi.

Bodrum yarımadasının elverişli iklimi ve tüm dünya tarafından kabul gören rüzgarıyla yelken sporu için çok uygun bir yer olduğunu belirten Başkan Aras, "Belediye olarak yelkenle ilgili her türlü faaliyete destek vermeye devam edeceğiz. Özellikle yılın her mevsiminde yelkenleri dolduran rüzgar kalitemiz, eşsiz coğrafyamız, tarihimiz, doğal güzelliklerimiz, koylarımız ve yelkene gönül vermiş sporcu ailelerimizle birlikte çok keyifli bir zaman geçirileceğini düşünüyoruz. Bu mükemmel buluşmaya ev sahipliği yapmaya sonuna kadar hazırız. " Dedi.

13 Ekim günü Bodrum Marina önünden Belediye Meydanına kadar kortej yürüyüşü ile başlayacak olan Şampiyona 18 Ekim günü ödül töreni ile sonra erecek.

Bu organizasyonların gelenekselleşmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk, "Şampiyonayı normalde mart ayında yapıyorduk ama pandemi dolayısıyla Ekim ayına ertelemek durumunda kaldık. Kulüpler katılmak için çok büyük uğraşlar sağladılar. Kolay olmayacak ama dünya şampiyonası öncesinde buradaki rüzgarı, ortamı görmek ve antrenman yapmak için kulüpler bu organizasyona katılıyorlar. Sponsorlar, sivil toplum kuruluşları ve belediyemizin destekleriyle biz bu organizasyonları sürdüreceğiz. " dedi.

Bodrum Otelciler Derneği(BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz konuşmasında, "Ülkemizi doğasıyla birlikte koruyan ve geleceğe umutla bakan nesilleri yetiştirme yolunda küçücük bir katkımız oluyorsa kendimizi mutlu sayarız. Derneğimiz adına yelken sporuna gönül vermiş çocuklarımıza, onları yetiştiren aile ve öğretmenlerine teşekkür ederiz. " dedi

16 ÜLKEDEN 323 YELKENCİ BODRUM'DA YARIŞACAK
16 ÜLKEDEN 323 YELKENCİ BODRUM'DA YARIŞACAK
16 ÜLKEDEN 323 YELKENCİ BODRUM'DA YARIŞACAK
16 ÜLKEDEN 323 YELKENCİ BODRUM'DA YARIŞACAK

Yelken, Bodrum, Türk, Ekim, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 16 ÜLKEDEN 323 YELKENCİ BODRUM'DA YARIŞACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 ÜLKEDEN 323 YELKENCİ BODRUM'DA YARIŞACAK - Son Dakika
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