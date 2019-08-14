SPOR BOĞAZ TURU ATAN LİVERPOOLLULAR STADA GELDİ
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İstanbul Boğazı'nda tekne turuna çıkan Liverpool taraftarı stada geldi.
İstanbul Boğazı'nda tekne turuna çıkan Liverpool taraftarı stada geldi. Taraftarlar turun ardında Kabataş İskelesi'ne yanaşan tekneden inerek maçın oynanacağı Beşiktaş Park'a yöneldi. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 06:59 Kaynak: DHA
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