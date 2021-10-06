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Bolu Trampolin Cimnastik takımı, Genç Erkekler'de Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Bolu Trampolin Cimnastik takımı, Genç Erkekler'de Türkiye şampiyonu oldu

06.10.2021 18:07

Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kulübü, İzmir'de gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kulübü, İzmir'de gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda Türkiye'nin 9 ilinden 102 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı da şampiyonaya 11 sporcusuyla katılım sağladı.

Şampiyonada, 6 final gören Bolu Trampolin Cimnastik ekibi 7 madalya kazandı.

Şampiyonada 13-14 yaş Genç Erkekler Kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Bolu ekibi sporcularından Sinan Can Kurt, 10-12 yaş kategorisinde bireyselde Türkiye Şampiyonu olurken, büyük kızlar kategorisinde Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Sıla Musluk Türkiye ikincisi, Bolu Olimpik Merkez adına yarışan Mert Gürer Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyonanın ardından Bolu'ya dönen cimnastikçiler, en yakın hedefleri olan 2022 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.

"Yarışmayı 6 final 7 madalyayla tamamladık"

Antrenörü Caner Güzeltürk, AA muhabirine, 1-3 Ekim'de İzmir'de düzenlenen şampiyonaya, Bolu Cimnastik ekibi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kulübü olarak yoğun katılım sağladıklarını söyledi.

Şampiyonaya Bolu'dan 11 sporcuyla katıldıklarını aktaran Güzeltürk, "Türkiye genelinden toplam 9 ilden 102 sporcu katılım sağladı. Bolu olarak 10-12 yaşta Sinan Can Kurt Türkiye şampiyonu oldu. 13-14 yaşta Bolu Cimnastik Spor Kulübü olarak Türkiye Şampiyonu olduk. Emir Öztürk bireyselde Türkiye Şampiyonu, Fahrettin Duman Türkiye ikincisi, Batuhan Meriç Mamur ise Türkiye üçüncüsü oldu. Yarışmayı, toplamda 6 final 7 madalyayla tamamladık." şeklinde konuştu.

Güzeltürk, Bolu Cimnastik Takımı'ndan son derece umutlu olduklarını belirterek, "2022'de Avrupa şampiyonası düzenlenecek. Oraya Bolu olarak yüksek katılım bekliyoruz. Çalışmalarımız hafta içi her gün çift antrenman olarak devam ediyor. Başarının temelinde özgüven, çok çalışmak yatıyor." dedi.

Şampiyonada genç erkekler kategorisinde Türkiye birincisi olan Emir Öztürk ise takım olarak da Türkiye şampiyonu olduklarını anımsatarak, "Güzel bir yarışma oldu bizim için. Sakatlıklarımız olsa da elimizden geleni yapaya çalışıyoruz. Hedefim uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil ederek derece yapmak."ifadesini kullandı.

10-12 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Sinan Can Kurt da şampiyonanın güzel geçtiğini dile getirerek, "Bu sonucu bekliyorduk. Çok çalıştık." dedi.

Bolu Trampolin Cimnastik takımı, Genç Erkekler'de Türkiye şampiyonu oldu
Bolu Trampolin Cimnastik takımı, Genç Erkekler'de Türkiye şampiyonu oldu
Bolu Trampolin Cimnastik takımı, Genç Erkekler'de Türkiye şampiyonu oldu
Bolu Trampolin Cimnastik takımı, Genç Erkekler'de Türkiye şampiyonu oldu

Cimnastik, Türkiye, İzmir, Bolu, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Trampolin Cimnastik takımı, Genç Erkekler'de Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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