Spor Boluspor - Galatasaray Maçı Yarın Aynı Saatte Oynanacak

Spor Boluspor - Galatasaray maçı yarın aynı saatte oynanacakMurat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Boluspor -Galatasaray maçının yarın aynı saatte oynanacağı belirtildi.

Spor Boluspor - Galatasaray maçı yarın aynı saatte oynanacak



Murat KÜÇÜK/ BOLU (DHA) - Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Boluspor -Galatasaray maçının yarın aynı saatte oynanacağı belirtildi.



Boluspor ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, yoğun kar yağışı sonucu zeminin karla kaplanması nedeniyle ertelendi. Maçın yarın 19.50'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi. Stadyumdan da maçın yarın aynı saatte oynanacağı anons edildi.



Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, "Bugün saat 14.00'de başlayan yoğun kar yağışıyla beraber 19.50'de oynanacak maç için çok çalıştık. Stadı 3-5 sefer traktörle temizledik. Ama olmadı. Kar yağışı dinmedi. Maç yarın aynı saatte oynanacak. İnşallah yarın kar yağışı durur ve maçı oynarız. Kanun gereği maçın aynı stat ve aynı saatte oynanması gerekiyor. Yarın oynanmasına TFF karar veriyor. Ama şu an için maç yarın aynı saatte oynanacak" dedi.



Stadyumdan yapılan anonsların ardından maç saatini bekleyen taraftarlar da stadyumun çevresinden ayrıldı.



FOTOĞRAFLI

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Boluspor-Galatasaray Maçı Ertelendi

Galatasaray, Marcao İçin Chaves'e 4 Milyon Euro Ödeyecek

Beşiktaş, Malatyaspor'un Kalecisi Ertaç Özbir'in Peşinde