SPOR Boluspor, Menemenspor deplasmanına hazırlanıyor - Son Dakika

SPOR Boluspor, Menemenspor deplasmanına hazırlanıyor

SPOR Boluspor, Menemenspor deplasmanına hazırlanıyorAdnan KARABULUT / BOLU, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Boluspor, Menemenspor deplasmanına hazırlanıyor

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Adnan KARABULUT/ BOLU, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Menemenspor maçının zorlu geçeceğini ifade ederek, "Elimizden geldiği kadar doğru oyun planı ile sahaya çıkıp Menemen maçında skor almaya çalışacağız.? dedi.

Altınordu ile 0-0 berabere kaldıkları maçın arından Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasının hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Boluspor'da, teknik direktör Fırat Gül haftalık basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fırat Gül, Menemenspor mücadelesinin çok önemli olduğu ifade ederek, "Menemenspor az da olsa play-off iddiası olan bir takım. Ligden kopmuş değiller. Alttan gelen oyuncular takımın içinde çok yer teşkil ediyor. Onların da doğal bir motivasyon kaynakları var. Sonuç itibariyle ilk defa bu ligde oynayan oyuncular var. Hedefi olan oyuncular var. Hem kariyer anlamında hem maddi anlamda. En büyük artıları bu diye düşünüyorum. Çok ciddi bir şekilde takım savunması yapabilen bir takım. Ön tarafta etkili oyuncuları var. Yani 38 puan almış bir takım bir şeyleri doğru yapıyor demektir. Biz de elimizden geldiği kadar doğru oyun planı ile sahaya çıkıp Menemen maçında skor almaya çalışacağız" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:35 Kaynak: DHA

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