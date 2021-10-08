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SPOR Boluspor, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor - Son Dakika

SPOR Boluspor, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor

08.10.2021 16:04

SPOR Boluspor, milli arayı iyi değerlendirmek istiyorMurat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, milli maç arasını iyi değerlendirmek istediklerini belirterek, "Bu haftayı biraz hem fiziksel hem taktiksel olarak yoğun geçecek bizim için.

SPOR Boluspor, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, milli maç arasını iyi değerlendirmek istediklerini belirterek, "Bu haftayı biraz hem fiziksel hem taktiksel olarak yoğun geçecek bizim için. Çift antrenman yapıyoruz. Çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Geçtiğimiz haftalardaki puan kayıplarını telafi etme açısından bizim için çok önemli bir süre? dedi.

TFF 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, kulüp tesislerinde güzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Erginer, Denizlispor karşılaşmasında üstün oynadıklarını ancak sıkıntıların devam ettiğini belirterek, 'Maç çalıştığımız gibi geçti. Çok iyi hazırlandığımız bir maçtı. Son iki oynadığımız maçı da düşünürsek aslında benzer sıkıntıların sürdüğü bir maç diyebiliriz. Bu ligde belli bir oyun standardını yakalamanın önemli olduğunu her zaman söylüyorum. Tabi o oyun standardını yakalamak, oyun felsefesini oturtmak çok önemli olduğu kadar sonuçlarla da tamamlamak gerekli. Biz birkaç haftadır bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Aslına iyi maçlar oynuyoruz. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Hem ortaya koyduğumuz oyun hem de istatistikler bunu söylüyor. Denizli maçına baktığımızda hem oyun olarak hem de istatistiklere baktığımızda çok üstün geçti bizim açımızdan. Pozisyon üstünlüğü de çok fazlaydı. Rakibe az pozisyon verdik. Bundan önceki son 2 maçta devam eden gol kaçırma, bitiricilikteki sıkıntı bu maçta da fazlasıyla devam etti.' diye konuştu.

'ÇOK ÜZÜCÜ PUAN KAYIPLARI'

Son 3 maçtaki puan kayıplarının çok üzücü olduğunu kaydeden Erginer, 'Maçtan sonra verdiğim istatistikler bizim oyunumuzla ilgili bilgi veriyor. İstatistikleri aslında doğru yorumlamak lazım ki biraz daha doğru bakabilelim oyuna. Biz bu istatistiklerden aslında eksikliklerimizi de çıkarıyoruz. Ama sonuçta ilerleyen haftalarda çok arayabileceğimiz 2 puan kaybettik. Şu son 3 maça baktığımızda İstanbulspor, Gençlerbirliği maçı ve Denizlispor maçında ciddi puan kayıplarımız oldu. Bunları da ileride çok arayabiliriz. Çok üzücü puan kayıpları bunlar. Bu tip oyunları böyle oynayabiliyorsak, bu standarda yükselebiliyorsak bunları da yüzde yüz 3 puanla tamamlamamız gerekli' dedi.

'TAM KADRO ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ'

Milli maç arasındaki çalışmalarla deplasmanda oynayacakları Bursaspor maçına tam kadro hazırlandıklarını söyleyen Reha Erginer, şöyle konuştu:

'Bu maçtan sonra oyuncularımıza izin verdik. Daha sonra tekrar toplandık ve çalışmalarımıza başladık. Selmani ve Roshi'yi Arnavutluk A Milli Takımı'na gönderdik. Cezalımız da yok. Tam kadro çalışmalara devam ediyoruz. Bu haftayı biraz hem fiziksel hem taktiksel olarak yoğun geçecek bizim için. Çift antrenman yapıyoruz. Çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Geçtiğimiz haftalardaki puan kayıplarını telafi etme açısından bizim için çok önemli bir süre.?

SPOR Boluspor, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor
SPOR Boluspor, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor
SPOR Boluspor, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor
SPOR Boluspor, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor
SPOR Boluspor, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor
SPOR Boluspor, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor
SPOR Boluspor, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Boluspor, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor - Son Dakika


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