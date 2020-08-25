SPOR Boluspor Teknik Direktörü Taşyürek Ağlayıp sızlanmaktan ziyade biz durum belirlemesi yapıyoruz - Son Dakika

SPOR Boluspor Teknik Direktörü Taşyürek Ağlayıp sızlanmaktan ziyade biz durum belirlemesi yapıyoruz

Murat KÜÇÜK - Adnan KARABULUT BOLU (DHA) - Yeni sezona hazırlanan TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, En son oluşan yönetim, en son gelen hoca, en son oluşan takımız. Sadece buna sığınmayacağız. Adanaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor gibi takımlar var. Ağlayıp sızlanmaktan ziyade biz durum belirlemesi yapıyoruz. Bu manada bundan sonraki süreçle ilgili yönetim kurulu çalışıyor dedi.

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanan kırmızı beyazlılar, teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde akşam antrenmanında sahaya çıktı. Futbolcular, ısınma koşusunun ardından taktik antrenman gerçekleştirdi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Aramıza katılan arkadaşlar var. Yarın ve öbür gün de yol kat edeceğimize inanıyoruz. Boluspor iyi bir takım. Boluspor bir camia. Biz bu şehrin dinamiklerine, bu şehrin yapısına, bu şehrin enerjisine güveniyoruz. Biz sahada biraz ivmelenmeyi gösterdiğimiz zaman olacakları biliyoruz. En son oluşan yönetim, en son gelen hoca, en son oluşan takımız. Sadece buna sığınmayacağız. Adanaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor gibi takımlar var. Ağlayıp sızlanmaktan ziyade biz durum belirlemesi yapıyoruz. Bu manada bundan sonraki süreçle ilgili yönetim kurulu çalışıyor dedi.

Yapılacak transferlerle ilgili de detayları paylaşan Taşyürek, Ali Keten de kampa katıldı. Bir stoper daha alıp orayı kapatacağız. Sağ bek ve sol bek ile ilgili 2 arkadaşımızın katılımı olacak. Çünkü orada tamamen bir boşalma olmuştu defans kurgusunda. Orayı çok önemsiyorum çünkü geçen sene en fazla gol yiyen takımlardan biriydik. Onun haricinde de en az gol atan takımlardan biriydik. Biri iyi olur diğeri kötü olursa orta halli olursunuz. Biz iki uçta da sıkıntılıydık. Bunları çözme adına Poepon'un da ağır bir sakatlığı vardı. Şu anda fiziki olarak aşmada sorunu var. Onları çözmek adına süreçteyiz. Oraya da bir takviye yapacağız. Ama beklediğimden daha hızlı hareket ettiğimizi söyleyebilirim. Bu çok önemli diye konuştu.