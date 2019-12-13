Spor borussia mönchengladbach - istanbul başakşehir maçından kareler - Son Dakika

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Spor borussia mönchengladbach - istanbul başakşehir maçından kareler
16 dakika önce
SPOR Borussia Mönchengladbach - İstanbul Başakşehir maçından kareler(Tür: Spor) Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:37 Kaynak: DHA
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