Son Dakika › Güncel › Spor btcturk yeni malatyaspor - demir grup sivasspor maçının ardından - Son Dakika
Spor btcturk yeni malatyaspor - demir grup sivasspor maçının ardından
6 saat önce
SPOR BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından(Tür: Spor) Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:30 Kaynak: DHA
Son Dakika Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi Guilherme: Transfer limiti nedeniyle Beşiktaş'a transferim gerçekleşmedi Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı