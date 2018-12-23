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Spor Bu Turnuvada Kaybedenler de Madalya Kazandı

1 saat önce

Spor Bu turnuvada kaybedenler de madalya kazandıMesut MADANBURDUR, (DHA) -Burdur'da kadın sporcular arasında düzenlenen Ters Köşe Tenis Turnuvası'nda kaybedenler de madalya kazandı.

Spor Bu Turnuvada Kaybedenler de Madalya Kazandı, System.String[]
Spor Bu turnuvada kaybedenler de madalya kazandı

Mesut MADANBURDUR, (DHA) -

Burdur'da kadın sporcular arasında düzenlenen Ters Köşe Tenis Turnuvası'nda kaybedenler de madalya kazandı.

Burdur Tenis İl Temsilciliği tarafından kadın sporcular arasında Kadınlar Kış Sezonu Ters Köşe Tenis Turnuvası düzenlendi. Turnuvada birinci ve ikinci olanın yanı sıra en fazla yenilen iki kişi de 'en iyi mücadele' dalında madalya kazandı.

Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Korkmaz, Farklı bir konseptle sadece kadınlara yönelik bir turnuva düzenledik. Ev hanımı, öğrenci, memurlardan oluşan değişik yaş kategorilerindeki tenisçilerimiz için Türkiye'de bir ilk olduğunu düşündüğüm ters köşe sistemiyle düzenlediğimiz, en çok yenilen ve en çok yenenin madalya aldığı bir turnuva oldu dedi.

Burdur'da tenise ciddi anlamda istek ve talep olduğunu anlatan Korkmaz, Tenisin tanıtılmasının yanı sıra turnuvaların da çok etkisi var. Burada bir sporcunun madalya alması, sosyal medyada paylaşım yapması tenise ilgi çekiyor. Kapalı kortumuz olmamasına rağmen soğuk bir havada bu turnuvamıza 16 kişinin katılması çok önemli. Tenis heyecanı yüksek bir spor. İnşallah 2019 yaz ve bahar döneminde bu tür turnuvalarımızın sayısını artıracağız diye konuştu.

Turnuvada Zülay Tarım birinci, Aysel Okatan ikinci oldu. En iyi mücadele dalında ise Elif Şimşek birinci, Aysun Canbal ikinci oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:20 Kaynak: DHA

DHA, Burdur, Tenis, Köşe, Spor
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