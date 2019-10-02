SPOR Bülent Korkmaz Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Tolga YILDIRIM ANTALYA, (DHA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, şampiyonluk yaşamış büyük bir camiaya karşı zor bir maç oynayacaklarını belirterek, Her maçı kazanmak için oynuyoruz bu maçı da kazanmak istiyoruz. Rakipten fazla koşan daha fazla mücadele eden takım olmak zorundayız. İyi futbol, iyi oyun oynamak istiyoruz dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında cuma günü deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Antalyaspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Bülent Korkmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında iyi oynayıp kazandıkları için mutlu olduklarına değinen Korkmaz, gol yemeden maçı kazanmanın kendileri açısından çok güzel olduğunu belirtti. Fenerbahçe karşısında zor maç oynayacaklarına değinen Korkmaz, Gustavo ile Charles'in hafif sakatlığı bulunduğunu dile getirdi.

HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ

Oyuncularının maça kendilerini iyi hazırlayacağına inandığını vurgulayan Korkmaz, Şampiyonluk yaşamış büyük bir camiaya karşı oynayacağız. Kendi evinde 25- 30 dakika baskılı oynayan bir takım. Biz de bu baskıyı hissedeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe aynı oyunu devam ettirecek. Biz de iyi hazırlanıyoruz. Moral motivasyonumuz iyi durumda. Savunma olarak önlemimiz alacağız ve hücum çıkışlarında neler yapabileceğimizi çalışacağız. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Rakipten fazla koşan, daha fazla mücadele ede takım olmak zorundayız. İyi futbol, iyi oyun oynamak istiyoruz diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)