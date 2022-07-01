SPOR Bülent Korkmaz: Mevcut kadro ile play-off'lara kalmamız bile imkansız - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Bülent Korkmaz: Mevcut kadro ile play-off'lara kalmamız bile imkansız

01.07.2022 11:32
SPOR Bülent Korkmaz: Mevcut kadro ile play-off'lara kalmamız bile imkansız

Bülent Korkmaz: Mevcut kadro ile play-off'lara kalmamız bile imkansızArzu ERBAŞ - Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 'Mevcut kadro ile birinci ya da ikinci olmamız, hatta play-off'lara kalmamız bile imkansız. Transferler şart.

Bülent Korkmaz: Mevcut kadro ile play-off'lara kalmamız bile imkansız

Arzu ERBAŞ - Rukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 'Mevcut kadro ile birinci ya da ikinci olmamız, hatta play-off'lara kalmamız bile imkansız. Transferler şart. 3-4 değil, alternatifleri ile bayağı bir transfer yapmamız gerekir' dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi teknik direktör Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu. Korkmaz, bir haftadır tesislerde çalıştıklarını belirterek, 'Başlarken 13 kişiydik. 4-5 tane genç oyuncumuz vardı. Bu bir haftalık süreçte oyuncularımız gerçekten çok iyi çalıştı. Fiziksel olarak iyi antrenman yaptılar. Son birkaç gündür fiziksel ve taktik antrenmanına geçtik. Mevcut oyuncu grubu ile çalışıyoruz, ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Biz, 28'inde Erzurum'a gitmeyi düşünüyorduk ama transferler olmayınca 1 Temmuz'a erteledik. O da olmayınca burada antrenmanlar istediğimiz gibi gittiği için, hava da müsait olduğu için, 6 Temmuz'da Erzurum'a gideceğiz. 7 Temmuz'da bir hazırlık maçı yapacağız. 8'inde ise antrenman yapıp 3 günlük izin vereceğiz' ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLER ŞART"

Mevcut kadronun çok iyi çalıştığını söyleyen teknik direktör Korkmaz 'Tabii ki transferler önemli. Mevcut kadro ile birinci ya da ikinci olmamız, hatta play-off'lara kalmamız bile imkansız. Transferler şart. 3-4 değil, alternatifleri ile bayağı bir transfer yapmamız gerekir. Dolayısıyla bekliyoruz açıkçası. Süreç yavaş işliyor. Gerçi yöneticilerimiz de transferler için yoğun bir şekilde çalışıyor. Hemen hemen her gün iletişim kuruyoruz. Ama süreç geciktikçe takıma yeni gelen oyuncular için fiziksel, taktiksel ve adaptasyon anlamında sıkıntı olacak. Yani süreç geciktikçe lige hazırlanmamız da gecikecek. Ben her zaman söylüyordum. Transferlerin yüzde 80'i hazır olsun. Bizim için önemli diye. Sezon başı kampı çok önemli. Çünkü temeli atıyorsunuz. O temeli doğru atarsanız katları da daha doğru çıkarsınız. Bundan dolayı transferlerin bir an önce bitmesi gerektiğini söyledim. Ama şu anki süreçte bir tek oyuncu getirebildik. İnşallah kısa süre içerisinde diğer oyuncular da gelir diye düşünüyorum. Çünkü nihayetinde sahanın içerisinde patron benim. İsteklerim olacak. O istekler yerine geldiği zaman o sorumluluğu da almak gerekir. Ama şu ana kadar bir tek oyuncu transfer edildi' diye konuştu.

"BEN BU KULÜBÜ DE, ŞEHRİ DE ÇOK SEVİYORUM"

Bu kulüpten çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Bülent Korkmaz, 'Geldiğim günden beri söylüyorum. Ben bu kulübü de, şehri de çok seviyorum. İmkanlar da çok güzel. Bu imkanları da sonuna kadar kullanıp Süper Lig'e çıkmak istiyorum. Tabii ki bir teknik direktör olarak bazı isteklerim olmayınca kulüp ve şehir adına üzülüyorum' dedi.

YORUMLAR
500
Bülent Korkmaz: Mevcut kadro ile play-off'lara kalmamız bile imkansız Bülent Korkmaz: Mevcut kadro ile play-off'lara kalmamız bile imkansız HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Bülent Korkmaz: Mevcut kadro ile play-off'lara kalmamız bile imkansız - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 11:36:19. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Bülent Korkmaz: Mevcut kadro ile play-off'lara kalmamız bile imkansız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement