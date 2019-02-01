Son Dakika Haberleri: Spor Bülent Korkmaz Sıçrama Yapmak İçin Kazanmak Zorundayız

Spor Bülent Korkmaz Sıçrama Yapmak İçin Kazanmak Zorundayız

1 saat önce

Spor Bülent Korkmaz Sıçrama yapmak için kazanmak zorundayızAlparslan ÇINAR ANTALYA, (DHA) -ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, hafta sonu karşılaşacakları Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Spor Bülent Korkmaz Sıçrama yapmak için kazanmak zorundayız

Alparslan ÇINAR ANTALYA, (DHA) -

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, hafta sonu karşılaşacakları Beşiktaş maçını değerlendirdi. Korkmaz, 'Sıçrama yapmak için kazanmak istiyoruz. Buna da ihtiyacımız var. Zor geçecek. Hakem hatasının az, VAR sisteminin kullanılmadığı, kullanılırsa da doğru kullanıldığı bir maç olmasını ümit ediyoruz. Hafta sonu mutlu olmayı umuyorum dedi.

Süper Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, 20'nci haftada Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklara başlayan kırmızı beyazlı takımın teknik direktörü Bülent Korkmaz, karşılaşmayı ve takımın genel durumunu değerlendirdi. Transfer dönemini kapattıklarını ve Brezilyalı Amilton Silva, Tarık Çamdal, Alfredo Fredy olmak üzere 3 futbolcuyu renklerine bağladıklarını söyleyen Korkmaz, bütçelerine uygun oyuncular aldıklarını söyledi.

'HAFTA SONU MUTLU OLMAYI UMUYORUM'

Transferin hücum anlamında takıma güç katacağını düşündüğünü belirten Korkmaz, Tarık Çamdal'dan takım idmanı yapmadığı için 1 ay süresince çok yararlanamayacaklarını söyledi. Ekstra idmanlarla Çamdal'ı bir yerlere getireceklerini belirten Korkmaz, sakat Dieogo'nun maç gününe kadar kadroda yer alıp almayacağının netleşeceğini söyledi. İkinci yarıya çok daha iyi başlayacaklarını ifade eden Korkmaz, 'Şampiyon bir takımla oynayacağız ve bunun bilincindeyiz. Taktik oyunumuzu düzenledik. Hem iyi mücadele hem de iyi bir oyun sergileyerek hafta sonu mutlu ayrılmayı umuyorum dedi.

'İNŞALLAH VAR SİSTEMİ KULLANILMAZ'

Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışından kopmamak için kazanmak zorunda olduğunu, kendilerinin de iyi bir sıçrama yapmak için kazanmak zorunda olduklarını ifade eden Korkmaz, 'Biz de sıçrama yapmak için kazanmak istiyoruz. Buna da ihtiyacımız var. Zor geçecek. Hakem hatasının az, VAR sisteminin inşallah kullanılmadığı, kullanılırsa da doğru kullanıldığı bir maç olmasını ümit ediyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:02 Kaynak: DHA

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