Spor bülent uygun asker selamı, sevgiye, barışa ve kardeşliğe verilmiş bir selamdır - 2
38 dakika önce
SPOR Bülent Uygun Asker selamı, sevgiye, barışa ve kardeşliğe verilmiş bir selamdır - 2.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:55 Kaynak: DHA
SPOR Bülent Uygun Asker selamı, sevgiye, barışa ve kardeşliğe verilmiş bir selamdır - 2
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