SPOR Bundesliga'da mücadele edecek Türk isimler DHA'ya konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Bundesliga'da mücadele edecek Türk isimler DHA'ya konuştu - Son Dakika

SPOR Bundesliga'da mücadele edecek Türk isimler DHA'ya konuştu

6 saat önce

Bundesliga'da mücadele edecek Türk isimler DHA'ya konuştuVIDEO YOKKenan Koçak: Ufak bir risk varsa oynanmasından yana değilim"Seyircisiz maçların nasıl olacağı yönünde bekleyiş var""Rakibimizde 2 pozitif vaka olduğu için ilk maçımız ertelendi""9 hafta sonra ilk defa takım halinde...

Bundesliga'da mücadele edecek Türk isimler DHA'ya konuştu

VIDEO YOK

Kenan Koçak: Ufak bir risk varsa oynanmasından yana değilim

"Seyircisiz maçların nasıl olacağı yönünde bekleyiş var"

"Rakibimizde 2 pozitif vaka olduğu için ilk maçımız ertelendi"

"9 hafta sonra ilk defa takım halinde antrenman yaptık"

Serdar Dursun: İnşallah gol atarsam heyecana kapılıp takım arkadaşlarıma sarılıp, öpmem

Hakem düdüğü çalınca kıran kırana mücadele olacak

"Su içmek ieteyen olursa maskeli fizyoterapistler ve doktorlar saha kenarında sana su getirecek"

"Maça çıkacağımız için heyecanlı ve mutluyuz"

"9 hafta sonra ilk defa takım halinde antrenman yaptık"

"Gol sevinçlerinde dikkat etmemiz lazım"

"Bu dönemde bol gollü maçlar olabilir"

İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK/ İSTANBUL,(DHA)

Almanya'da ligler başlıyor. Koronavirüs nedeniyle durdurulan Alman Birinci ve İkinci Ligi bu hafta sonu yeniden başlayacak. Seyircisiz oynanacak maçlar öncesinde DFL'in (Alman Futbol Ligi- Kulüpler Birliği) aldığı karar ile bütün takımlar 6 günlük karantinaya girdi. Otellere kapanıp dış dünya ile ilişkilerini kesen takımlar direk olarak stada gidecek.

ALMANYA'DA TAKIMLAR KARANTİNADA

DFL maçların oynanabilmesi için geniş önlemler aldı. Bunların başında futbolcular ve maçta görev yapacak bütün ekibin hafta başından itibaren karantinaya alınması geliyor. Bu dönemde bütün ekibe iki kez test uygulanacak. İkinci test maçtan bir gün önce yapılacak. Eğer bir kişinin testi pozitif çıkarsa o kişi 14 gün karantinaya alınacak. İki veya daha fazla kişinin testi pozitif çıkarsa bütün ekip 14 gün karantinaya alınacak.

HER MAÇ ÖNCESİ TEST, SOYUN ODALARI VE SAHADA ÖNLEMLER

Ayrıca, ilk haftadan sonra her maçtan bir gün önce test oyunculara testler yapılacak. Sadece bu testlerle ilgili çalışmalar için 5 laboratuvar ile anlaşma yapıldı. Maçlar sırasında stat ve çevresi üç bölgeye ayrılacak. Saha ve soyunma odaları, tribün ve stat dışından oluşan 3 bölgede en fazla 100 kişi olacak. Maç öncesi takım fotoğrafı çekilmeyecek, el sıkışılmayacak, takımlar yan yana dizilmeyecek, maskot çocuklar olmayacak. Sahada ise maske zorunluluğu getirildi. Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Yedek kulübesinde oturanlar arasında ise bir veya iki koltuk boşluk bırakılacak. Futbolculara verilecek gıda maddeleri paketlenmiş şekilde stada getirilecek. Her kişi suyunu kendi şişesinden içecek. Tavsiye edilen bir başka konu da futbolcuların stadyumlarda duş yapmamaları. Futbolcuların ya kaldıkları otelde ya da evlerinde yıkanmaları öneriliyor.

Almanya İkinci Ligi'nde yer alan Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak ve Darmstadt 98 forması giyen golcü oyuncu Serdar Dursun liglerin başlaması hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

KOÇAK: SEYİRCİSİZ MAÇLARIN NASIL OLACAĞI YÖNÜNDE BEKLEYİŞ VAR

Geçen hafta alınan karar sonrasında antrenmanlara başladıklarını ifade eden Hannover 96 Teknik direktörü Kenan Koçak, "Geçen hafta Almanya Sağlık Bakanlığı ile Almanya Futbol Federasyonu'nun aldığı karar neticesinde liglerin bu hafta oynanmasına karar verildi ve bu bilgi geçen hafta aktarıldı. Biz de geçen haftadan itibaren elimizden geldiği kadarıyla takım idmanlarıyla lige hazırlanmaya çalışıyoruz. Şu an bütün Almanya'da, futbolseverlerde ve futbol kulüplerinde seyircisiz futbolun nasıl olacağını konusunda bir bekleyiş var" diye konuştu.

"RAKİBİMİZDE 2 POZİTİF VAKA OLDUĞU İÇİN İLK MAÇIMIZ ERTELENDİ"

Gelecek hafta karşılaşacakları Dinamo Dresden takımında 2 vakaya rastlanmasının ardından maçlarının ertelendiğini aktaran Koçak, "Bizim maalesef bu haftaki lig maçımız ertelendi. Çünkü, rakibimiz Dresden'de maalesef 2 koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine maçımız ertelendi. Onun neticesinde bütün Almanya futbol kulüpleri, futbol camiası ve Almanya hükumeti gibi biz de heyecanlı bir bekleyiş içerisindeyiz. Bakalım futbolun başlaması nasıl olacak. Nasıl bir tedbirle karşı karşıya kalacağız. Tereddüt var mı ? Tabii ki var, sonuçta 9 haftalık bir periyot var. O 9 haftalık periyodu en iyi şekilde atlatmaya çalışmamız lazım. Futbolun başlamasını olumlu konuşan da var, olumsuz konuşanda var. Tereddüt şöyle, tabii ki beklemedeyiz. Zamanın ne göstereceğini hepimiz göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"9 HAFTA SONRA İLK DEFA TAKIM HALİNDE ANTRENMAN YAPTIK"

Geçtiğimiz hafta takım olarak antrenmanlara başladıklarını ifade eden Koçak, DHA'ya yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti: "Takım çalışmaları söylediğim gibi geçen haftadan beri var. 9 hafta sonra ilk defa takım halinde çalışmalara başlayabildik. İlk 4 hafta biz karantinadaydık, futbolcularla. Sonraki 5 haftada gruplar halinde çalıştık. Şimdi 3, 5 gündür takım halinde antrenmanlar yapıyoruz. 1 hafta gibi kısa bir sürede futbolcuları lige hazır hale getirmeye çalışacağız. Mental olarak futbolcular, bunu kişisel olarak bakmak lazım. Mental dediğimiz gibi herkesin mentalitesi, kişiliği farklı oluyor. Sadece futbolcular değil, hocalar ve teknik ekip olarak biz de kendimizi mental olarak bu duruma hazırlamamız lazım. Bu özel bir durum. Neticesinde tedbirlerimizi almamız lazım."

"UFAK BİR RİSK VARSA OYNANMASINDAN YANA DEĞİLİM"

Alınan karar sonrasında devlete ve sağlık bakanlığına güvenmelerini gerektiğini ancak ufak da olsa bir risk varsa oynanmamasından yana olduğunu dile getiren Kenan Koçak, "Bu şartlar oynamak uygun mu, değil mi ? Sanırım burada da herkesin devlete, sağlık bakanlığına güvenmesi lazım. Neticede onlar uygun görüyorsa biz de işimizi yapmak istiyoruz. Fakat şunu her zaman söyledim. Hiçbir kupa, puan, galibiyet insan canından değerli değil. Ufak bir risk var ise ben oynanmasından yana değilim. Fakat verilen kararlar ve alınan tedbirlere de saygı duymak lazım. Onlara güvenmek lazım. Hepimiz beklemedeyiz. Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. İnşallah her şey için hakkımızda hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

DURSUN: MAÇA ÇIKACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLI VE MUTLUYUZ

Golcü oyuncu Serdar Dursun, lige verilen aradan sonra maçların başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen "Bu hafta Almanya'da 1'inci ve 2'nci Lig başlıyor. İlk maçımıza Karlsruhe deplasmanına çıkacağız. Almanya'da takımlar maçlardan bir hafta önce zorunlu kampa giriyor. Şu an takımın kamp yaptığı oteldeyiz. Fiziksel olarak hazırız. Çok ağır antrenmanlar yaptık. Hocamız bizi iyi hazırladı. Psikolojik olarak hepimiz için zor bir dönem. Cumartesi gününü iple çekiyoruz. İlk maça çıkacağımız için heyecanlı ve mutluyuz. Cumartesi günü maça çıktığımızda hem fiziksel, hem de psikolojik olarak hazır mıyız göreceğiz" diye konuştu.

"10 GÜNDÜR TAKIM OLARAK ANTRENMAN YAPIYORUZ"

Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu ağır antrenmanlar yaptıkları söyleyerek, "Bu dönemde antrenmanlar verimli oldu. İlk zamanlar 5'şerli gruplar halinde antrenmanlar yapıyorduk. Yaklaşık 10 gündür de takım antrenmanı yapıyoruz. Hocamız bize bu hafta pas kalitesi ve teknik olarak geliştiğimizi söyledi. Çok detaylı çalıştık" dedi.

"GOL SEVİNÇLERİNDE DİKKAT ETMEMİZ LAZIM

Maçlarda uygulanacak bazı hijyen kurallarından da bahseden Dursun, DHA'ya yaptığı açıklamada "Kalan 9 maç hepimiz için çok zor geçecek. Futbolcular için seyircisiz oynamak zor. Geçen cumartesi günü takımımız 11'e 11 maç yaptı. Maçların provasını yaptık. Hazırlık maço havasındaydı ama bu maçlar puan maçları olacak. Biran önce herkesin bu duruma alışması lazım. Gol sevinçlerine hakemler dikkat edecek. 2-3 kişi aynı anda sevinemeyecek. Hocalar maç esnasında maske takmak zorunda. Yedek kulübesinde oturan oyuncular da maske takacak. Büyük ihtimalle tribünde oturacaklar. Maçlara iki otobüsle gideceğiz. Gol sevinçlerinde dikkat etmemiz lazım. İnşallah gol atarsam heyecana kapılıp takım arkadaşlarıma sarılıp, öpmem. Bu konuda net bir kara çıkmadı ama belki hakem böyle durumlarda sarı kartla cezalandırabilir. Yedek kulübesinde de üzerine isimlerimizin yazılı olduğu içeceklerimiz mesafeli bir şekilde koyulacak. Su içmek istersen maskeli fizyoterapistler ve doktorlar saha kenarında sana suyu getirecek" şeklinde konuştu.

"HAKEM DÜDÜĞÜ ÇALINCA KIRAN KIRANA MÜCADELE OLACAK"

Maç başlayınca virüsün unutulacağını söyleyen Dursun, "Virüsü unutmak tabii ki kolay değil. Maçlardan önce aklına gelebilir ama hakem düdüğü çalınca kıran kırana bir mücadele olacak. Bütün futbolcular futbol oynamayı çok özledi. Artık herkes sahaya çıkmak ve kendini göstermek istiyor. İç saha, dış saha faktörü de yok. Herkes eşit. Bazı oyuncular baskı altında oynayamaz. O nedenle o oyuncular için bu dönem avantaj olabilir. Seyircisi olan büyük takımlar için kolay olmayacak, arkalarında itici güç yok. Bir takım deplasmana gidince baskı görüyordu o olayda şimdi kalktı. Bol gollü maçlar olabilir" dedi.

SPOR Bundesliga'da mücadele edecek Türk isimler DHA'ya konuştu

Koçak, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:31 Kaynak: DHA


Son Dakika

Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı         
16:09
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu         
16:06
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?         
15:58
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada         
15:52
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı         
15:48
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz         
15:44
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı         
15:31
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
15:08
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi         
15:07
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:42
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı         
14:38
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi         
14:33
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti         
14:33
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza         
14:30
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi         
14:30
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi         
14:29
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi         
14:29
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı         
14:25
11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti 11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti         
14:01
Yeşilçam'ın kötü kraliçesi 'Genseriko'nun kızı' Lale Belkıs, bakın şimdilerde ne yapıyor! Yeşilçam'ın kötü kraliçesi 'Genseriko'nun kızı' Lale Belkıs, bakın şimdilerde ne yapıyor!         
14:01
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi         
13:39
Kuyumcuya Kuyumcuya "Kasayı boşaltın" diyerek giren yüzü maskeli kişi, 300 gram altını alıp kaçtı         
13:12
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı         
13:11
Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü         
13:10
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 17:08:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Bundesliga'da mücadele edecek Türk isimler DHA'ya konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]