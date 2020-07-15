"Spor Burada" projesine yoğun katılım - Son Dakika

"Spor Burada" projesine yoğun katılım

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde "Spor Burada" projesi kapsamında millet bahçesinde 7'den 70'e herkes spor yapıyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde "Spor Burada" projesi kapsamında millet bahçesinde 7'den 70'e herkes spor yapıyor.

Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde "Spor Burada" projesi kapsamında millet bahçesinde spor etkinlikleri devam ediyor. Her hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Uzman Antrenör Aydın Arslandoğan nezaretinde vatandaşlara spor yaptırılıp, doğru teknikler öğretiliyor. Sabah erken saatlerde müzik eşliğinde spor yapan vatandaşlar pandemi sürecinde alınan kiloları vermek için büyük çaba sarf ediyor.


Uzman Antrenör Aydın Arslandoğan, tüm sporseverleri "Spor Burada" projesine davet ederek, "Her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde saat 08.30 da müzik eşliğinde, sağlıklı kalma, fit bir görünüme sahip olma, kilo verme, güne enerjik başlama amacıyla bilinçli bir şekilde kendi vücut ağırlığımızı kullanarak yaptığımız egzersizler bütününe, halk sporuna davetlisiniz" dedi. - SİVAS

Aydın, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Spor Burada' projesine yoğun katılım - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 18:02 Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 17:27 Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
18:59
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
18:02
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
17:27
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 20:34:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Spor Burada" projesine yoğun katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]