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Burak Elmas: "Bir önceki yönetimin sahnede oturmasını daha uygun ve şık olacağını düşünüyoruz" - Son Dakika

Burak Elmas: "Bir önceki yönetimin sahnede oturmasını daha uygun ve şık olacağını düşünüyoruz"

13.10.2021 14:28
Burak Elmas:

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, cumartesi ve pazar günü yapılacak genel kurullarda bir önceki yönetim kurulunun dönemini ilgilendirdiği için sahnede yönetim kurulu masasında oturmayacaklarını belirterek, "Bu iki gün için bizi ilgilendiren bütçe ve yetki bölümünde geçeceğiz.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, cumartesi ve pazar günü yapılacak genel kurullarda bir önceki yönetim kurulunun dönemini ilgilendirdiği için sahnede yönetim kurulu masasında oturmayacaklarını belirterek, "Bu iki gün için bizi ilgilendiren bütçe ve yetki bölümünde geçeceğiz. Orada onların oturmasını daha uygun ve şık olacağını düşünüyoruz. Bu teklifi de onlara yaptık" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılıların ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Yüksek istişare komitesi toplantısı hakkında konuşan Elmas, "Camiamızda geçmişte görev almış olan önemli isimlerin katıldığı istişare komitesi toplantısını yaptık. Bu benim seçimde çok kez bahsettiğim ve yapmayı çok arzu ettiğim toplantıydı. Sağ olsunlar geçmişte başkanlık, ikinci başkanlık ve divan başkanlığı yapmış büyüklerimizin önemli bir bölümü bu davete icabet etti. Çok keyifli bir toplantı oldu. Çok özlemişiz, onları görme fırsatımız oldu. Bu güzel aile resmini çekmeyi fırsat veren tüm eski başkan, ikinci başkan ve divan başkanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

"BİR ÖNCEKİ YÖNETİMİN SAHNEDE OTURMASINI DAHA UYGUN VE ŞIK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Cumartesi ve pazar günü yapılacak genel kurullara değinen Başkan Elmas, "Birkaç konu paylaşmak istiyorum. Yönetim kurulu olarak genel kurulun en sağlıklı şekilde yapılması için divan başkanımızla beraber elimizden gelen yardım ve desteği sağlıyoruz. Bir önceki yani kendi dönemlerini ilgilendiren iki olağan genel kurulda en uygun şekilde anlatabilmeleri, gelen tavsiye ve eleştirilere cevaplayabilmeleri için de bir önceki yönetim kurulu ile istişarede bulunduk. Kendilerine arzu ettikleri bilgi ve belgeleri vermeye devam ediyoruz. Mevcut yönetim kurulu olarak genel kurul onların dönemini ilgilendirdiği için bizler sahnede yönetim kurulu masasında oturmayacağız. Bu iki gün için bizi ilgilendiren yetki ve bütçe bölümünde geçeceğiz. Orada onların oturmasını daha uygun ve şık olacağını düşünüyoruz. Bu teklifi de onlara yaptık" şeklinde konuştu.

Pazar günü yapılacak genel kurulda oylanmak için hem bütçe hem de 10. madde ile ilgili bir takım yetki talepleri olduğunu söyleyen Burak Elmas, "Camiamızda bazı divan üyelerimizden tavsiyeler geldi. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek bir takım hususlar olduğunu paylaştılar. Kendileri ile istişare ederek bu yetkilerin son derece şeffaf ve samimi olarak istendiğini söyleyerek kendilerinin endişelerini giderecek değişiklikleri birlikte yapıp, bir dilekçe vererek o düzeltmiş hali ile oylanması birlikte imza atarak tavsiye ettik" dedi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Burak Elmas: Bir önceki yönetimin sahnede oturmasını daha uygun ve şık olacağını düşünüyoruz

Galatasaray, Burak Elmas, Cumartesi, Pazar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burak Elmas: 'Bir önceki yönetimin sahnede oturmasını daha uygun ve şık olacağını düşünüyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burak Elmas: "Bir önceki yönetimin sahnede oturmasını daha uygun ve şık olacağını düşünüyoruz" - Son Dakika
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