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SPOR Burdur Birinci Amatör Küme'de gol yağmuru - Son Dakika

SPOR Burdur Birinci Amatör Küme'de gol yağmuru

17.01.2022 11:47

Burdur Birinci Amatör Küme'de gol yağmuruMesut MADAN/BURDUR,(DHA)- Burdur 1'inci Amatör Küme'de 11'inci haftada oynanan 5 karşılaşmada, 28 gol atıldı.

Burdur Birinci Amatör Küme'de gol yağmuru

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)- Burdur 1'inci Amatör Küme'de 11'inci haftada oynanan 5 karşılaşmada, 28 gol atıldı.

Tefenni Belediyespor, Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda Esnafsporla karşılaştı. Tefenni Belediyespor maçın ilk yarısını 4-0 önde tamamladı. Tefenni Belediyespor, ikinci yarıda attığı 6 golle rakibini 10-0 yenerek puanını 28'e çıkardı. Tefenni Belediyespor'un 28 puanla lider olduğu ligde Burdur Gençlikspor aynı punla ikinci, Burdurspor 24 puanla üçüncü ve Gölhisarspor 21 puanla dördüncü sırada yer aldı. Ligde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Burdurgücü- Burdur Gençlikspor: 1-4, Burdurspor - Zafer Gençlikspor: 5-2, Karamanlıspor - Hacılar Gençlikspor: 1-4, Burdur Belediyespor - Gölhisarspor: 1-0.

SPOR Burdur Birinci Amatör Küme'de gol yağmuru
SPOR Burdur Birinci Amatör Küme'de gol yağmuru
SPOR Burdur Birinci Amatör Küme'de gol yağmuru

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Atatürk Stadı, Tefenni, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SPOR Burdur Birinci Amatör Küme'de gol yağmuru - Son Dakika
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