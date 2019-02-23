Spor Burdur'da Karate Heyecanı
4 dakika önce
Spor Burdur'da karate heyecanıMesut MADANBURDUR, (DHA) -ANADOLU Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları Burdur'da başladı.
Spor Burdur
'da karate heyecanı
Mesut MADANBURDUR, (DHA
) -
ANADOLU Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları Burdur'da başladı.
Hüsnü Bayer
Spor Salonu'nda başlayan turnuvada 2005, 2006 ve 2007 doğumlu sporcular kozlarını paylaşıyor. İki gün sürecek turnuvaya Adana
, Antalya
, Hatay
, Isparta
, Mersin
, Kahramanmaraş
ve Karaman
illerinden kız ve erkeklerde toplam 100 sporcu katıldı.
Turnuvada ilk 6 sırayı alacak takımlar 23-24 Mart tarihleri arasında Kütahya
, Kırşehir
, Bayburt
ve Van
'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:30 Kaynak: DHA
Ankara'da Trafikte Ölümüne Kavga Kamerada
Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı
Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü
Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı