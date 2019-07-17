SPOR Burdur'da kurumlar arası futbol turnuvası yapıldı

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'da kurumlar arası futbol turnuvası yapıldı
Mesut MADAN/BURDUR,(DHA
) - BURDUR'da düzenlenen Kurumlar Arası Futbol
Turnuvası'nda E Tipi Kapalı Cezaevi takımı şampiyonluğa ulaştı.
Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası 24 Haziran'da başladı. 4 grupta 21 takımın mücadele ettiği turnuvanın final karşılaşmasında Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi takımı ile Gençlik ve Spor
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İl Müdürlüğü takımı karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Cezaevi takımı turnuvayı şampiyon tamamladı.
Üçüncü olan İl Emniyet Müdürlüğü
takımı ise İl Jandarma Komutanlığı takımını 4-0 yendi.
Şampiyon takıma madalya ve kupalarını Cezaevi Cumhuriyet Savcısı
Osman Coşkunpınar, ikinciye MAKÜ Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Şimşek
, üçüncüye Cezaevi Müdürü Mustafa Erdem
Yılmaz, dördüncüye ise Komiser Selçuk
Yavuz verdi.