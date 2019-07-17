Son Dakika Haberleri: SPOR Burdur'da kurumlar arası futbol turnuvası yapıldı
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SPOR Burdur'da kurumlar arası futbol turnuvası yapıldı

1 saat önce

SPOR Burdur'da kurumlar arası futbol turnuvası yapıldıMesut MADAN/BURDUR,(DHA) - BURDUR'da düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda E Tipi Kapalı Cezaevi takımı şampiyonluğa ulaştı.

SPOR Burdur'da kurumlar arası futbol turnuvası yapıldı
Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - BURDUR'da düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda E Tipi Kapalı Cezaevi takımı şampiyonluğa ulaştı.
Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası 24 Haziran'da başladı. 4 grupta 21 takımın mücadele ettiği turnuvanın final karşılaşmasında Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi takımı ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü takımı karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Cezaevi takımı turnuvayı şampiyon tamamladı.
Üçüncü olan İl Emniyet Müdürlüğü takımı ise İl Jandarma Komutanlığı takımını 4-0 yendi.
Şampiyon takıma madalya ve kupalarını Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Osman Coşkunpınar, ikinciye MAKÜ Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Şimşek, üçüncüye Cezaevi Müdürü Mustafa Erdem Yılmaz, dördüncüye ise Komiser Selçuk Yavuz verdi.
SPOR Burdur'da kurumlar arası futbol turnuvası yapıldı
Futbol, Burdur, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:40 Kaynak: DHA
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