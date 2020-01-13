Spor burdur'da liseliler masa tenisinde hünerlerini sergiledi - Son Dakika

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Spor burdur'da liseliler masa tenisinde hünerlerini sergiledi
6 saat önce
SPOR Burdur'da liseliler masa tenisinde hünerlerini sergiledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:43 Kaynak: DHA
SPOR Burdur'da liseliler masa tenisinde hünerlerini sergiledi
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