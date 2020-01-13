Spor burdur'da liseliler masa tenisinde hünerlerini sergiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor burdur'da liseliler masa tenisinde hünerlerini sergiledi - Son Dakika

Spor burdur'da liseliler masa tenisinde hünerlerini sergiledi

6 saat önce

SPOR Burdur'da liseliler masa tenisinde hünerlerini sergiledi.

SPOR Burdur'da liseliler masa tenisinde hünerlerini sergiledi

Spor burdur'da liseliler masa tenisinde hünerlerini sergiledi

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:43 Kaynak: DHA
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