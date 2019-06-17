SPOR Burdur'da sokak hentbolu etkinliği

SPOR Burdur'da sokak hentbolu etkinliğiMesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da Özel Çocuklar Spor Kulübü Derneği tarafından hayata geçirilen 'Sağlıklı Yaşam İçin Hentbolda Buluştuk' projesi kapsamında sokak hentbolu etkinliği düzenlendi.İstasyon Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, MAKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Şimşek, Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım ile özel öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Proje Koordinatörü Gülizar Güzel, "Projemiz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri kapsamında finanse ediliyor. Projemiz kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetlerle sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekiyoruz. Hentbol alanında da eğitimler gerçekleştiriyoruz. Hedef kitlemiz ilimiz merkez ilçede eğitim öğretim yapan, birisi Burdur Özel Eğitim Ortaokulu olmak üzere 8 ortaokulumuz. Bugün farkındalığı artırabilmek ve Burdur'da daha çok kişiye ulaşabilmek adına sokak hentbolu etkinliği düzenledik. Katılan, destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.Etkinlikte katılımcılar kurulan kale şeklindeki platforma gol atabilmek için çaba gösterdi. Başarılı olanlara şapka ve tişört hediye edildi.