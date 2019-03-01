Son Dakika Haberleri: Spor Burdur'da Tekvando Heyecanı

Spor Burdur'da Tekvando Heyecanı

17 dakika önce

Spor Burdur'da tekvando heyecanıMesut MADANBURDUR,(DHA) -OKUL Sporları Yıldızlar Kız-Erkek Tekvando Grup Birinciliği müsabakaları Burdur'da başladı.

Spor Burdur'da Tekvando Heyecanı, System.String[]
Spor Burdur'da tekvando heyecanı

Mesut MADANBURDUR,(DHA) -

OKUL Sporları Yıldızlar Kız-Erkek Tekvando Grup Birinciliği müsabakaları Burdur'da başladı.

Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen 3 gün sürecek müsabakalara Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Burdur, bursa, Denizli, Isparta, İzmir, Karaman, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir ve Uşak illerinden 400 sporcu katılıyor. Dereceye giren sporcular 5-7 Nisan'da Konya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:48 Kaynak: DHA

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