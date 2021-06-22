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SPOR Burdur'dan 5 sporcu Kick Boks Milli Takım seçmelerine davet edildi - Son Dakika

SPOR Burdur'dan 5 sporcu Kick Boks Milli Takım seçmelerine davet edildi

22.06.2021 10:56

SPOR Burdur'dan 5 sporcu Kick Boks Milli Takım seçmelerine davet edildiMesut MADAN/BURDUR, (DHA)-Burdur'dan 5 sporcu Temmuz ayında Şırnak'ta gerçekleştirilecek Kick Boks Milli Takım seçmelerine davet edildi.

SPOR Burdur'dan 5 sporcu Kick Boks Milli Takım seçmelerine davet edildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-

Burdur'dan 5 sporcu Temmuz ayında Şırnak'ta gerçekleştirilecek Kick Boks Milli Takım seçmelerine davet edildi. Kick Boks İl Temsilcisi ve antrenörü Deniz Sögü Koç, "Ne mutlu bize ki 5 sporcumuz bu hakkı kazandı. Burdur adına 5 sporcunun milli takım seçmelerine çağrılması benim için gurur ve onur kaynağı" dedi.

Şırnak'ta 1-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Kick Boks Milli Takım seçmelerinde Gökçe Nur Tarhan artı 70 kg K1, Davut Kaya 79 kg Light Contact, Zeynep Gültekin 56 kg K1 ve Abdullah Ufuk Sönmez 79 kg Light Contact ve Kick Light branşlarında milli formayı alabilmek için mücadele edecek. 65 kg Light Contact dalında Elif Aynur ise antrenman sırasında sol çapraz bağlarında kopma meydana geldiği için milli takım seçmelerine katılamayacak. Ameliyat olan Aynur, arkadaşlarını antrenman salonunda yalnız bırakmadı.

KOÇ: 5 SPORCUMUZ BU HAKKI KAZANDI

Kick Boks İl Temsilcisi ve antrenörü Deniz Sögü Koç, "Bu yıl iki turnuvada ilk dört dereceye giren sporcularımız Şırnak'taki milli takım yarışmalarına katılacak. Ne mutlu bize ki 5 sporcumuz bu hakkı kazandı. Elif Aynur ayağındaki sakatlık nedeniyle katılamayacak. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Turnuvaya katılacak 4 sporcum terlerinin son damlasına kadar yarışıp inşallah İtalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek, Burdur'un da kick boksta adını daha iyi yerlerde görmemizi sağlayacaklar. Burdur adına 5 sporcunun milli takım seçmelerine çağrılması benim için gurur ve onur kaynağı. Şu an Burdur'dan ve Burdurludan tek beklediğimiz duaları" dedi.

KAYA: DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM

Davut Kaya, "7 yıldır kick boks sporu ile uğraşıyorum. 3 yıldır da milli takımda yarışıyorum. 1-7 Temmuz'da Şırnak'ta düzenlenecek milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandım. Şırnak'taki seçmelerde de birinci olup milli takımla İtalya'da 13- 23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

TARHAN: PUAN SIRALAMASINDA BİRİNCİSİYİM

Gökçe Nur Tarhan, "5 yıldır kick boks yapıyorum. Şırnak'ta düzenlenecek olan milli takım seçmelerinde puan sıralamasında birincisiyim. İnşallah Şırnak'ta da birinci olup dünya şampiyonasına gitmek istiyorum" dedi.

Aynur: TALİHSİZ BİR SAKATLIK YAŞADIM

Antrenmanda sol ayak çapraz bağları kopan ve milli takım seçmelerine katılamayacak olmanın üzüntüsünü yaşayan Elif Aynur da şöyle dedi:

"12 yıldır kick boks yapıyorum ve 5 yıldır da milli takımda mücadele ediyorum. Milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanmıştım ama antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadım ve sol ayak çapraz bağlarım koptu. Turnuvaya katılamayacağım ama arkadaşlarımı antrenmanlarda yalnız bırakmıyorum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

SPOR Burdur'dan 5 sporcu Kick Boks Milli Takım seçmelerine davet edildi
SPOR Burdur'dan 5 sporcu Kick Boks Milli Takım seçmelerine davet edildi
SPOR Burdur'dan 5 sporcu Kick Boks Milli Takım seçmelerine davet edildi
SPOR Burdur'dan 5 sporcu Kick Boks Milli Takım seçmelerine davet edildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Burdur'dan 5 sporcu Kick Boks Milli Takım seçmelerine davet edildi - Son Dakika


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