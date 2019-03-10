Son Dakika Haberleri: Spor Burdurlu Eskrimciler İddialı

Spor Burdurlu Eskrimciler İddialı

57 dakika önce

Burdurlu eskrimciler iddialıMesut MADAN / BURDUR, (DHA) - Burdurlu eskrim sporcuları Fethiye'de yapılacak Epe-Flöre Açık Turnuvası'na iddialı hazırlanıyor.

Burdurlu eskrimciler iddialı

Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA) - Burdurlu eskrim sporcuları Fethiye'de yapılacak Epe-Flöre Açık Turnuvası'na iddialı hazırlanıyor.

Burdur'da eskrim sporcuları 16-17 Mart tarihlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılacak Epe- Flöre Açık Turnuvası hazırlıklarını sürdürüyor. Eskrim il temsilcisi ve antrenörü Ayşe Nuran Gürbüzeli, 2016 yılında Burdur'da ilk defa eskrim faaliyetlerini başlattığını belirtti. Gürbüzeli, "O günden bu yana gerek açık, gerekse uluslararası turnuvalarda sporcularımız tecrübe kazandı. İlimizde şu anda 100 civarında eskrim sporcumuz var. Müsabık sporcumuz ise 16 ile 20 arasında değişiyor. 16-17 Mart tarihlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılacak U10-U12-U14 Epe- Flöre Açık Turnuvası'na 16 sporcuyla katılacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Eskrim Federasyonu'nun düzenlediği bu ve bunun gibi faaliyetler, organizasyonlar sporcuların kendini tanıma ve ölçmesine fayda sağlıyor. Bize desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Eskrim Federasyonu'na teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Burdur'da eskrime olan ilginin kendisini memnun ettiğini de anlatan Gürbüzeli, "2016 yılında ilk başladığımızda eskrim Burdur'un tamamen yabancı olduğu bir spor dalıydı. Okullarda yaptığımız tanıtımlarla, yetenek taramalarıyla eskrim sporcularını seçtik ve seçmeye devam ediyoruz. Sporcuları seçtikten sonra antrenmanlara gelen velilerin desteğini aldık. Veli desteği eskrimde çok önemli. Veli desteği olmadan zaten eskrim sporu yürüyebilecek bir spor değil. Burdur küçük bir il olmasına rağmen eskrim sporuna olan ilgiden oldukça memnunum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:31 Kaynak: DHA

DHA, Fethiye, Burdur, Güncel
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