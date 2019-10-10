Son Dakika Haberleri: Spor burdurlu kezban, doha'da milli mayoyla mücadele edecek
Son Dakika Güncel Spor burdurlu kezban, doha'da milli mayoyla mücadele edecek

Spor burdurlu kezban, doha'da milli mayoyla mücadele edecek

1 saat önce

Burdurlu Kezban, Doha'da milli mayoyla mücadele edecekMesut MADAN/BURDUR, (DHA)- Burdurlu güreşçi Keziban Akçin, Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl ilk defa düzenlenecek olan 2019 Dünya Plaj Oyunları'nda milli mayoyla mücadele edecek.

Burdurlu Kezban, Doha'da milli mayoyla mücadele edecek

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- Burdurlu güreşçi Keziban Akçin, Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl ilk defa düzenlenecek olan 2019 Dünya Plaj Oyunları'nda milli mayoyla mücadele edecek.

Çalışmalarını Burdur Gazi Atatürk Stadı'ndaki antrenman salonunda sürdüren Kezban Akçin hedefinin bu yıl ilk defa düzenlenecek Dünya Plaj Oyunları'nda altın madalyayı kazanmak olduğunu söyledi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde 13- 15 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda artı 60 kiloda altın madalya kazandığını söyleyen Akçin, "Doha'daki turnuvada da hedefim altın madalya kazanmak. İlimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Antrenörüm Engin Bakay ile turnuvaya en iyi şekilde hazırlandık" dedi.

Antrenör Engin Bakay sporcusu hakkında, "14- 16 Ekim 2019'da Doha'da yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi kadınlarda temsil edecek 4 sporcudan birisi Kezban Akçin. Turnuvaya çok iyi hazırlandı. Hedefimiz ülkemize madalyayla dönmek" diye konuştu.

Spor burdurlu kezban, doha'da milli mayoyla mücadele edecek

Katar, Doha, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:56 Kaynak: DHA
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